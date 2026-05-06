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Lupo Alberto in mostra a Pordenone: viaggio ne “L’Eroica Fifa Blu” con video esclusivo

06/05/2026 news di Alessandro Gamma

Al Palazzo del Fumetto un percorso tra tavole originali, stile di Silver e nuove interpretazioni: perché il Lupo funziona ancora oggi

mostra lupo alberto pordenone 2026

Visitare la mostra “L’Eroica Fifa Blu” al Palazzo del Fumetto di Pordenone non è solo un tuffo nella nostalgia, ma un’esperienza che racconta perché Lupo Alberto continua a funzionare ancora oggi. Fin dai primi passi tra le sale, si percepisce che non si tratta di una semplice celebrazione, ma di un percorso costruito per mostrare l’evoluzione di un personaggio che, dopo oltre cinquant’anni, mantiene intatta la propria identità.

La mostra ripercorre la nascita del Lupo dalla matita di Guido Silvestri, accompagnando il visitatore dagli esordi sul Corriere dei Ragazzi fino alle versioni più recenti. Ma ciò che colpisce davvero è la solidità del suo mondo. La Fattoria McKenzie non è solo uno sfondo, è un sistema narrativo ancora vivo, dove Mosè, Marta e Enrico La Talpa continuano a funzionare con la stessa efficacia di sempre. Guardando le tavole originali, si capisce quanto questo equilibrio sia stato costruito con precisione.

Lo stile di Silver, apparentemente semplice, rivela tutta la sua complessità proprio dal vivo. Il ritmo delle vignette, l’uso delle onomatopee, i tempi comici e le citazioni rendono ogni striscia immediata ma mai banale. È un linguaggio che sembra leggero, ma che regge perché pensato in ogni dettaglio. Ed è probabilmente questo il segreto della sua longevità.

Nel percorso emerge anche il contributo di altri autori che negli anni hanno lavorato sul personaggio, ampliandone l’universo senza snaturarlo. Lupo Alberto diventa così qualcosa di più di una creazione singola: è un punto di incontro tra generazioni diverse di fumettisti.

La sezione dedicata a “Tutto un altro Lupo” è quella che più sorprende, perché mostra come il personaggio possa essere reinterpretato con stili completamente diversi. Qui il Lupo cambia forma, ma resta riconoscibile, segno che la sua forza non è solo nel disegno, ma nell’idea che rappresenta.

A rendere la visita ancora più completa c’è anche un contenuto speciale: un video esclusivo realizzato durante il nostro passaggio in mostra, che accompagna il racconto e permette di vedere da vicino l’allestimento, le tavole e l’atmosfera delle sale. Un modo diretto per entrare nel cuore dell’esposizione anche a distanza.

Alla fine, la sensazione è chiara. “L’Eroica Fifa Blu” non è solo una mostra su un fumetto storico, ma un percorso che spiega perché certi personaggi resistono nel tempo. Lupo Alberto continua a funzionare perché è ironico senza essere superficiale, popolare senza essere vuoto, capace di parlare a tutti senza perdere identità. E proprio per questo, oggi come allora, riesce ancora a dire qualcosa.

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Tags:mostra
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