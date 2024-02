Teaser per Longlegs: la recluta Maika Monroe è sulle tracce del serial killer occultista Nic Cage

La misteriosa campagna di marketing messa in piedi dalla NEON nei mesi scorsi per Longlegs ha posto le basi per uno dei trailer più attesi dell’anno, e oggi è finalmente arrivato online il primo teaser insieme al poster.

L’imminente thriller psicologico con serial killer segna il ritorno sulle scene del regista Osgood Perkins (Gretel & Hansel), che ha potuto contare su due protagonisti del calibro di Nicolas Cage recita accanto a Maika Monroe (It follows).

Questa la trama ufficiale:

L’agente dell’FBI Lee Harker (Monroe) è una nuova recluta di talento assegnata al caso irrisolto di uno sfuggente serial killer (Cage).

Mentre il caso prende svolte complesse, portando alla luce prove legate all’occulto, Harker scopre un legame personale con lo spietato assassino e deve lottare contro il tempo per fermarlo prima che reclami la vita di un’altra famiglia innocente.

Nel cast del film – che è stato classificato Rated R per ‘Bloody violence, disturbing images and some language” – ci sono anche Alicia Witt (“The Walking Dead”) e Blair Underwood (“American Crime Story”).

In attesa di capire se lo vedremo in Italia, di seguito trovate il teaser trailer internazionale di Longlegs, la cui uscita negli USA è prevista per luglio:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube