The Shrouds: prime immagini per il film luttuoso diretto da David Cronenberg

I Cahiers du Cinéma hanno diffuso le prime immagini di The Shrouds, imminente body horror che è stato diretto da David Cronenberg e vede protagonisti Vincent Cassel (La promessa dell’assassino), Diane Kruger (Bastardi senza gloria), Guy Pearce (Memento) e Sandrine Holt (“Fear the Walking Dead”).

Questa la trama ufficiale:

Karsh (Cassel) è un uomo d’affari innovativo e vedovo ancora in lutto, che costruisce un nuovo dispositivo per connettersi con i morti all’interno di un sudario.

Questo strumento di sepoltura installato nel suo cimitero all’avanguardia, anche se controverso, consente a lui e ai suoi clienti di osservare la decomposizione della persona amata defunta in tempo reale.

L’attività rivoluzionaria di Karsh è sul punto di diventare mainstream quando diverse tombe nel cimitero vengono vandalizzate e quasi distrutte, inclusa quella di sua moglie.

Mentre lui fatica a capire un chiaro motivo per l’attacco, il mistero di chi ha causato questo caos, e perché, lo spinge a rivalutare i suoi affari, il matrimonio e la fedeltà alla memoria della sua defunta moglie, oltre a spingerlo verso nuovi inizi.

In attesa del trailer e della data di uscita, di seguito trovate il tweet con un paio di mmagini coi due protagonisti di The Shrouds:

First image of Cronenberg’s THE SHROUDS, from this month’s Cahiers pic.twitter.com/RfLP8AoYGH

— TWY (@TerenceYiBo) January 3, 2024