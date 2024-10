The Substance: la recensione del film horror satirico di Coralie Fargeat

Che periodo assurdo quello che la cinematografia sta vivendo: splatter truci e gratuiti che al botteghino mettono i bastoni tra le ruote a blockbuster giganteschi rifiutati con odio dalla massa, prestigiosi Festival una volta simulacri del Cinema d’autore che diventano passarelle fashion impazzite che fanno a gomitate per aggiudicarsi l’anteprima di un Ti West o che coccolano a suon di Palme d’Oro “provocatorie” robe normalmente aliene in quei contesti come i lavori della Ducournau e oggi di Coralie Fargeat, fresca dell’incredibile premio per la sceneggiatura all’ultimo Cannes e di svariati osanna e premi sparsi ovunque il suo The Substance è stato proiettato.

In realtà proprio come la sua collega francese di Raw e Titane, anche la Fargeat aveva macinato precedentemente consensi in rassegne prestigiose con l’esordio Revenge, aiutata anche da un’incredibile campagna stampa che lo pubblicizzava con il ridicolo “Primo rape & revenge al femminile”, odiato dal maschio bianco che lo criticava su Internet in modalità ‘mascolinità tossica’.

C’è stato per un po’ un gran parlare, e poi il nulla più totale. Anche perchè – a conti fatti e al netto di tutto il chiacchiericcio, almeno per chi scrive (e che ama particolarmente il sottogenere …) quel film era una roba da barzelletta molto pavida e girata con un insopportabile stile che andava a vanificare anche quel pochissimo di ambiguità che almeno all’inizio si cercava di mettere in scena.

Tutti difetti ben lontani dal presunto “femminismo” che sbandierava di rappresentare alzando l’ormai tristemente noto vessillo del “tutto chiacchiere e distintivo”. Va di fatto che all’annuncio di questo The Substance e delle premesse “questa volta esploreremo il body horror”, non è che le aspettative di base fossero così alte.

Va detto anche che in questi ultimi anni questo sottogenere dell’horror (anche se non è che sia proprio corretto parlare di “sottogenere”, perché è più un tipo di “rappresentazione” di certi concetti, di linguaggio più che altro, però ci siamo capiti) in un certo senso ha trovato nuova linfa grazie anche all’interesse di certo cinema mainstream che lo ha stuzzicato mostrandone l’attuale e ancora fresco potenziale (il Men di Alex Garland per esempio) o chi invece lo ha proprio abbracciato in toto seguendo i solchi lasciati dal padre con risultati apprezzati dai più tipo Brandon Cronenberg (e il suo Piscina Infinita ha più di qualche curioso punto in comune anche con The Substance).

Sta di fatto che la parola “body-horror” è tornata a circolare fino ad esplodere con questo clamoroso successo di The Substance, acclamato dalla quasi unanimità come la nuova provocatoria nuova soglia dell’horror.

Ma cos’è veramente The Substance?

Intanto è anche difficile raccontarlo senza spoilerare troppo, tanto è esile e semplice la sua struttura: fondamentalmente Coralie Fargeat non fa altro che girare l’ennesima variante horror di Il ritratto di Dorian Gray virandola tutta al femminile e in questo caso immergendola nell’attuale contesto delle perfide leggi dello showbiz e dell’importanza nella società dell’apparire.

Demi Moore è una vecchia gloria finita a fare programmi di fitness in tv e che vive malissimo l’avanzare dell’età. Proprio quando vede che tutto le sta crollando intorno, un misterioso individuo le offre il contatto di una segretissima agenzia che le garantirà la possibilità di poter ritornare bellissima, “partorendo” una sorte di clone giovane e “perfetto” di se stessa.

Il patto assoluto che non va violato mai è che il ‘corpo clone’ deve vivere solo per sette giorni, dopodiché è necessario un nuovo scambio con il ‘corpo matrice’ per altrettanti giorni. Inoltre, quando è il ‘corpo clone’ a vivere questo deve stabilizzarsi con un liquido che viene prodotto dal ‘corpo matrice’ categoricamente una volta al giorno.

La donna chiaramente accetta subito ed è così che nasce la meravigliosa Margaret Qualley a prendere il posto della fu-star con conseguente scalata al successo più totale.

Inutile anche stare a dire quanto sarà sempre più complicato seguire queste regole e come più il tempo passerò, più le due vite inizieranno a diventare autonome e separate, scordandosi così l’unica legge che come un mantra ripete la misteriosa agenzia di cui mai sapremo nulla. “Ricorda che tu sei la sola e unica”.

Iniziando a parlare delle cose positive, bisogna dire che questa volta lo stile e i toni pop della Fargeat risultano decisamente più contenuti che in passato e ben si sposano anche nel voler descrivere il patinatissimo e viscido mondo della televisione e dell’apparenza.

L’umorismo grottesco utilizzato non diventa mai particolarmente invadente o sovrastante, ma – soprattutto – colpiscono tante belle trovate di regia che la Fargeat piazza a sorpresa (splendida la sequenza dei titoli di testa collegata all’altrettanto beffarda sul finale che anticipa quelli di coda) e che mancavano in Revenge, dimostrando un innegabile consapevolezza e “crescita” rispetto all’esordio.

Tra l’altro è nel suo terzo atto che The Substance cala veramente la maschera e quando finalmente decide di gettarsi a capofitto verso il delirio e il punto effettivo della sua tesi, in qualche momento veramente sembra di rivivere qualche exploit dritto dagli anni 80 di Henenlotter o Jim M. Muro.

Inoltre, per un film di “corpi” come The Substance era fondamentale trovare quelli giusti, e tanto la ritrovata Demi Moore quanto l’ormai lanciatissima Margaret Qualley sono bravissime e perfette nei loro ruoli (più la prima della seconda), in cui cui entrambe si mettono coraggiosamente a nudo (anche se la Qualley recita con delle protesi mammarie per avvicinarla alle dimensioni della collega, il che fa un po’ ridere pensando alle tematiche del film …), sputando veramente il sangue e mettendosi in gioco completamente, funzionando benissimo come nemesi l’una dell’altra.

Anche perché, fino ad un certo punto almeno, siamo su territori già battuti tra Dorian Gray e Jekyll & Hyde.

E allora cosa c’è di male? Sta nel fatto che The Substance è tutt’altro che un film che si può dire riuscito e tutti gli osanna non possono essere giustificati fondamentalmente per due grossi problemi. Uno oggettivo e inspiegabile, interamente circoscritto a The Substance come film, e l’altro – ben più rilevante e concettuale – che in un certo senso va ben oltre e si amplia fino al senso stesso di queste operazioni e del loro inevitabile limite.

Partendo con il primo punto, si potrebbe racchiudere tutto nell’ormai sempre più diffusa incapacità di sintesi: per raccontare il suo semplicissimo e tutt’altro inedito concetto The Substance si carica di una durata mostruosa e non necessaria di 140 minuti .

Coralie Fargeat, bisogna ammetterlo, riesce comunque a gestirli senza particolari sbadigli, ma dall’altra non sa assolutamente ‘riempirli’, incartando tutta la parte centrale del film in un vuoto totale fatto di sottotrame che si perdono nel nulla (l’uomo che passa il contatto dell’agenzia a DemiMmoore e le ragioni per cui lo fa) o che sembrano servire a qualcosa e invece no (l’amante della Qualley, l’ex compagno di scuola di Demi Moore) di fatto riducendosi a infiniti siparietti fatti di uomini bunga-bunga che si alternano tra bavosi e meschini e scenette in cui le due sempre più nette personalità della Moore si fanno i torti a vicenda in un inutile accumulo di minutaggio che poi – finalmente – deflagra del delirante terzo atto.

Di contro, però, The Substance sembra non riuscire mai a trovare una conclusione in una sequela di sottofinali non tutti riuscitissimi e che trovano appigli di salvezza e di gustose trovate solo ed esclusivamente quando si staccano da ogni tentativo di voler raccontare chissà che cosa.

D’altronde, i modelli della vecchia scuola a cui chiaramente la Fargeat si rifà sapevano raccontare concetti politici e sociali (la lotta di classe di Society, la tossicodipendenza di Brain Damage, la solitudine di Basket Case, etc) in modo ben più diretto e con meno chiacchiere di quanto alla fine faccia The Substancem che sfigura totalmente davanti ad opere similari dimostrando quando effettivamente piccolo sia e di quanto esagerate siano le sue esaltazioni.

Ed è da qui che si arriva quindi al secondo punto più spinoso e meno “concreto”, ma che rende difficile il senso di operazioni simili: se si toglie la goliardica felicità di vedere opere del genere gettate in pasto a platee aliene, in cosa avrebbero “sdoganato” il genere? O cosa avrebbero creato dopo il loro successo?

C’è una ragione per cui roba veramente particolare, estrema e curiosa di autori giovani come per esempio Eduardo Casanova e il suo Pelle del 2017 continua a passare in sordina morendo nel dispersivo catalogo cimiteriale di Netflix?

Perché quel pubblico generalista che mentre si spella le mani davanti al prodigio di gente come Fargeat o Ducournau continua a non avere la più pallida idea chi siano autori come Yuzna, Henenlotter o Gordon (o che se malauguratamente li conoscono è grazie a criminali “divulgatori telematici” che hanno infettato tutto con la parola “trash”)?

La verità è che spesso dietro tutti questi anomali “film-fenomeno” quello che trasuda davvero è che fondamentalmente non ci vedo mai dietro un vero amore in quello che si racconta e che tutto risulta piuttosto buttato lì tanto per far chiacchierare, privo di un vero cuore pulsante che permetta quindi parlare di “vita”.

Addirittura, in alcuni casi più disperati, sembra quasi che questi film schifino lo stesso genere di cui scelgono di vestirsi (e per fortuna almeno questo in The Substance non è percepibile). Sono dell’idea che film come questi fondamentalmente usino l’estremo come una “veste”, quasi fossero tutti invitati bizzarri al Met gala del momento, incapaci di comprendere davvero la potenza e la forza anche “politica” di certi linguaggi, più divertiti a mostrarsi “buffi e sorprendenti” nelle feste da chiacchiericcio social che altro.

Alla fine, è il Bizzarro pensato e servito a un pubblico che metabolizza, si esalta, si incazza e si infuria, giusto il tempo di un reel di Tik Tok e poi dimentica, ingozzandosi di quello che gli passa il piatto sotto il naso.

Qualche anno fa un certo David Cronenberg, uno che di queste cose un pochino ne sa, con un film chiamato Crimes of the future (che non ha ricevuto gli osanna di divi, riviste fashion e anche di gran parte della stampa di settore che ha preferito scrivere “quanto non fosse più quello di una volta”) ci raccontava un mondo prossimo in cui “la nuova carne” è ormai diventata roba comune da “indossare” come un colore di rossetto diverso o una cravatta da abbinare e che in una situazione così “normalizzata” di “anormalità”.

L’unica prossima evoluzione, magari dura da accettare, può essere solo quella del nascere fisicamente predisposti a nutrirsi solo di plastica. Si è capito, no?

Di seguito trovate il full trailer italiano di The Substance, nei nostri cinema dal 30 ottobre (ma anteprime già dal 18):

