Piscina Infinita: la recensione del film fanta-horror di Brandon Cronenberg

Le vacanze non finiscono mai in Piscina Infinita (Infinity Pool), uno sguardo disturbante su un autore ormai spiritualmente alla deriva quando incappa in una strana collezione di compagni di viaggio che vivono in uno stato surreale di limbo.

Il terzo lungometraggio di Brandon Cronenberg è probabilmente più apprezzabile se vissuto come un’esperienza unica e snervante, punteggiata da momenti bizzarri e inquietanti sufficienti a compensare una sceneggiatura che può risultare episodica e tematicamente ripetitiva.

Eppure, qualsiasi riserva gli spettatori possano avere riguardo a questo viaggio mentale kinky non si estenderà alla straordinaria interpretazione glaciale offerta da Alexander Skarsgard, perfettamente in sintonia con la fredda visione del regista.

Presentato nella sezione Midnight del Sundance 2022, Piscina infinita arriva solo ora in Italia, e senza passare dai cinema. Coloro che hanno apprezzato i film precedenti di Brandon Cronenberg – incluso Possessor del 2020 (la recensione) – troveranno molto di simile qui nell’inquietante atmosfera di fondo, e il pubblico di riferimento si lascerà coinvolgere facilmente dall’ipnotico fascino del film e dai suoi occasionali scoppi di assurdità.

Tra l’altro, Alexander Skarsgard è affiancato dalla sempre interessante Mia Goth, il che può solo aumentare l’appeal del progetto.

James (Skarsgard) è uno scrittore in vacanza in un resort di lusso in un paese immaginario impoverito, accompagnato dalla sua supportiva moglie Em (Cleopatra Coleman). Sono passati sei anni dall’ultima pubblicazione di James, e l’uomo spera che questa fuga possa ispirarlo, cosa che avviene sotto forma inaspettata di un’altra vacanziera, Gabi (Goth), un’affascinante attrice di pubblicità che ha amato il suo libro (a quanto pare, lei è in minoranza considerando le scarse vendite e le tremende recensioni del romanzo).

Tentato dal di lei apprezzamento e dal suo aspetto seducente, James insiste allora con Em per trascorrere del tempo con Gabi e suo marito Alban (Jalil Lespert). Tuttavia, gli eventi prendono presto una piega sinistra quando lui uccide accidentalmente un pedone con l’auto che hanno noleggiato una notte. Con grande sorpresa, a James viene comunicato che le leggi locali prevedono che il figlio dell’uomo ucciso possa giustiziarlo, a meno che, ovviamente, James preferisca essere clonato, permettendo al clone (che possiede gli stessi ricordi di James) di essere ucciso al suo posto.

Non diversamente dal padre David, Brandon Cronenberg sfoggia un senso dell’umorismo vivace, riconoscendo pienamente ciò che è assurdo riguardo alla premessa del suo film – e poi procedendo audacemente comunque. È meglio non rivelare cosa accada dopo la scoperta di questa tecnologia da parte di James, ma basti dire che Piscina infinita gioca con le possibilità di ciò che la clonazione potrebbe significare per qualcuno come James, che sembra voler fuggire dalla sua stessa esistenza.

Non sorprende che, quando si suggerisce che forse lui è il clone e il vero James è colui che viene giustiziato, lo scrittore deluso non sembri particolarmente turbato dalla possibilità. Dopotutto, la vita del vero James non era così fantastica.

Come detto, Alexander Skarsgard (The Northman) interpreta James come un ‘recipiente vuoto’ – un uomo bello ma vuoto che si aggrappa all’idea di essere un autore impressionante. Ma scopriremo che Em è quella con i soldi – e il padre editore che ha contribuito a far uscire il mediocre libro di James nel mondo – ed è quindi comprensibile perché James sia sedotto dai complimenti e dal comportamento ribelle di Gabi.

Tuttavia, James imparerà quanto sia problematica lei, quando si rende conto che non è l’unico ospite del resort che è stato sottoposto al processo di clonazione a causa di un omicidio accidentale – e che questo insolito ‘club’ ha idee non convenzionali su come accogliere nuovi membri tra le loro file.

Subito dopo la sua sfaccettata interpretazione in Pearl (la recensione), Mia Goth è in Piscina infinita di nuovo avvincente nel ruolo di una ragazza chiaramente in grado di nascondere dei segreti. Una volta che James scopre esattamente cosa sta succedendo, Gabi alterna provazioni e torture, e l’attrice si compiace nel permettere al suo personaggio di ‘pazziare’ a più non posso.

L’intensità espressa dagli occhi senza battiti di ciglia di Mia Goth è inquietante, ma c’è talmente tanta gioia nei suoi sguardi minacciosi che appaiono anche oscuramente divertenti.

All’inizio, Piscina infinito colpisce il pubblico con sangue, sperma e vomito, preparando il terreno per alcune delle spaventose scene che verranno. A tratti incorporando effetti stroboscopici e colori psichedelici, Brandon Cronenberg enfatizza la depravazione di James e dei suoi nuovi amici, consentendo alla storia di affondare sempre più nel bizzarro mentre il nostro antieroe si adatta a questa strana nuova esistenza.

E il direttore della fotografia Karim Hussain e il compositore Tim Hecker creano un tripudio di immagini pungenti e di musica coinvolgente che amplificano il senso di disorientamento del film.

Per quanto ricchi e privilegiati siano questi personaggi, sono disperatamente superficiali, divertendosi quasi fino alla morte a causa dell’inaspettata pseudo-immortalità che hanno scoperto. Alexander Skarsgard trasforma il suo volto in una maschera di insensibilità morale che è avvincente, anche se Piscina infinito non ha molto di nuovo da dire sull’ineguaglianza economica o sul lato oscuro della ‘dolce vita’.

Brandon Cronenberg, però, evoca un tale stato di angoscia esistenziale, punteggiato da tremenda violenza, sesso selvaggio e immagini allucinatorie, che il film finisce per lasciarci nello stesso stato di James: confusi, alla deriva, affamati di molto altro.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Piscina Infinita, in Italia direttamente disponibile su Sky Go:

© Riproduzione riservata