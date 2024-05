The Well: poster e data di uscita per l’horror estremo di Federico Zampaglione

Titolo originale : The Well , uscita : 18-07-2024. Regista : Federico Zampaglione.

Dopo la presentazione al Sitges International Fantastic Film Festival, al Trieste Science+Fiction Festival e al Ravenna Nightmare Film Fest, arriva oggi online il poster di The Well, horror che segna il ritorno sulle scene come regista – e co-sceneggiatore – di Federico Zampaglione (Shadow, Tulpa – Perdizioni mortali),

Il film, che arriverà nei cinema il 18 luglio, è interpretato da Lauren LaVera (già protagonista di Terrifier 2), Claudia Gerini, Lorenzo Renzi, Linda Zampaglione, Jonathan Dylan King, Taylor Zaudtke, Gianluigi Calvani, Yassine Fadel, Courage Oviawe e Giovanni Lombardo Radice, al suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa.

Questa la trama ufficiale:

Lisa Gray (Lauren LaVera), restauratrice d’arte statunitense alla prima, importante missione, chiamata in un piccolo villaggio italiano per riportare all’antico splendore un dipinto medievale rovinato da un incendio.

Non sa che sta mettendo la propria vita in pericolo, a causa di una antica maledizione che genera creature maligne, sangue e atroci sofferenze.

Il regista ha commentato:

The Well è il mio film più cupo, inquietante e feroce…. ma io lo trovo anche disperatamente romantico. Da sempre amo profondamente questo genere, perché parla all’animo umano, indaga le nostre paure sconosciute e si perde nell’oscurità profonda, aggrappandosi a un filo di luce. The Well spinge alle emozioni più estreme, distruggendo il confine tra realtà e fantasia, tra Bene e Male, Vita e Morte. Scoprirete che il Male ha nuove profondità.

Intanto, potete leggere la nostra intervista esclusiva a Zampaglione e Gerini proprio su The Well.

In attesa del trailer, di seguito trovate il poster di The Well:

