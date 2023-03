Trailer finale per Super Mario Bros. Il film (animato): Luigi e il Regno dei Funghi sono in pericolo

A qualche mese dall’ultimo assaggio, Universal Pictures ha diffuso il poster e il final trailer di Super Mario Bros. Il Film, progetto animato destinato ai più piccoli firmato da Nintendo e Illumination che adatta – naturalmente – l’omonima saga di videogiochi.

Questa la trama ufficiale:

Mentre lavorano nel sottosuolo per riparare una conduttura dell’acqua, gli idraulici di Brooklyn Mario e suo fratello Luigi vengono trasportati in un tubo misterioso e finiscono in un nuovo mondo magico.

Ma quando i fratelli vengono separati, Mario si imbarca in un’epica ricerca per ritrovare Luigi.

Con l’aiuto di un abitante del Regno dei Funghi, Toad, e grazie all’addestramento della volitiva sovrana del Regno dei Funghi, la Principessa Peach, Mario attingerà al proprio potere.

Tra i doppiatori originali ci sono Chris Pratt per Mario, Anya Taylor-Joy per la Principessa Peach, Charlie Day per Luigi, Jack Black per Bowser, Keegan-Michael Key per Toad, Seth Rogen e Fred Armisen rispettivamente per Donkey e Cranky Kong, Kevin Michael Richardson per Kamek e Sebastian Maniscalco per Spike.

Il film è stato diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (già produttori di Teen Titans Go! – Il Film), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura).

Il film è prodotto dal fondatore e CEO della Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo.

Di seguito trovate il final trailer doppiato in italiano di Super Mario Bros. Il Film, che arriverà nei nostri cinema il 5 aprile, che ci dà un ulteriore assaggio della qualità delle animazioni e dei personaggi presenti:

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube