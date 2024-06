Trailer per Svaniti nella notte (film Netflix): Scamarcio si sporca le mani per ritrovare i figli

Netflix ha diffuso il poster e il trailer di Svaniti nella notte, thriller diretto da Renato De Maria (Lo spietato) che vede protagonisti Riccardo Scamarcio (Race for Glory: Audi vs. Lancia) e Annabelle Wallis (La Mummia).

Questa la trama ufficiale:

Dopo che i loro figli piccoli scompaiono misteriosamente nel cuore della notte nella periferia di Bari, Pietro (Scamarcio) e Elena (Wallis), coppia in crisi, iniziano una disperata ricerca per rintracciarli, adottando misure drastiche per salvarli.

Nel cast del film – che è basato sul lungometraggio argentino Séptimo di Patxi Amezcua del 2013 – ci sono anche Massimiliano Gallo (Nicola), Gaia Coletti (Bianca) e Lorenzo Ferrante (Giovanni).

In attesa di vederlo a catalogo dall’11 luglio, di seguito trovate il trailer di Svaniti nella notte, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

