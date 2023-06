Trailer red band per Kraven il Cacciatore: Aaron Taylor-Johnson è implacabile se provi a sfidarlo

Titolo originale : Kraven the Hunter , uscita : 04-10-2023. Regista : J.C. Chandor.

Sony ha appena lanciato a sorpresa il poster e il trailer Red Band di Kraven il Cacciatore (Kraven the Hunter), cinecomic bollato col Rated R ambientato – naturalmente – nell’universo cinematografico Marvel.

Durante il recente panel al CinemaCon, la star Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron) ha definito il progetto come “un film Marvel fortemente radicato nel mondo reale e sappiamo che lui è un feroce cacciatore, un killer altamente addestrato”.

Questa la scarna sinossi ufficiale:

Kraven il Cacciatore è la storia viscerale di come – e perché – è nato uno dei cattivi più iconici della Marvel. Sarà ambientato prima della sua famigerata vendetta verso Spider-Man.

Ariana DeBose interpreta Calypso, mentre Christopher Abbott (Possessor) è lo Straniero, con Levi Miller (Better Watch Out) e Alessandro Nivola ad arrotondare il cast, assieme a Russell Crowe e Fred Hechinger.

In regia c’è invece J.C. Chandor (All Is Lost – Tutto è perduto), su una sceneggiatura di Art Marcum & Matt Holloway e Richard Wenk.

Per chi fossa a corto di fumetti, Kraven il cacciatore, il cui vero nome è Sergei Kravinoff, è un personaggio creato da Stan Lee (ai testi) e Steve Ditko (ai disegni), la cui prima apparizione risale ad Amazing Spider-Man #15 dell’agosto 1964. E’ considerato storicamente come uno dei nemici più formidabili dell’Uomo Ragno.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il trailer internazionale di Kraven il Cacciatore, la cui uscita nei nostri cinema è prevista per il 5 ottobre, che introduce la storia delle origini del protaognista e ci regala diverse sequenze di sanguinoso caos, anticipando la venuta del cattivissimo Rinoceronte:

