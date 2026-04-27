Sezione:

Home » Cinema » Horror & Thriller » Wake Up: recensione dello slasher degli RKSS tra attivismo e caccia psicopatica

Voto: 6/10 Titolo originale: , uscita: 01-01-1970.

Wake Up: recensione dello slasher degli RKSS tra attivismo e caccia psicopatica

27/04/2026 recensione film di Sabrina Crivelli

Uno film creativo e teso, frenato da una scrittura che non sfrutta appieno le sue idee

wake up film 2023 slasher

Presentato in anteprima ormai da oltre due anni al Festival del Cinema Fantastico di Sitges, Wake Up, slasher diretto dagli RKSS, ruota intorno a un gruppo di giovani attivisti per l’ambiente che si introduce in un grande magazzino per sabotare una multinazionale.

Ma quella che doveva essere un’azione dimostrativa si trasforma rapidamente in un incubo: dopo un incidente, diventano le prede di un guardiano notturno psicopatico, deciso a trasformare la notte in una caccia all’uomo.

Dopo Turbo Kid e Summer of 84, il trio canadese torna con un survival movie diretto e sanguinoso, arricchito da trovate visive inventive e una buona dose di violenza, anche se i momenti più cruenti restano spesso fuori campo e la sceneggiatura presenta alcune semplificazioni.

La premessa è solida, ma resta sullo sfondo. Il conflitto tra giovani attivisti e mondo adulto viene solo accennato, riducendosi a motore iniziale per la sequenza di omicidi.

La componente ambientale emerge in modo ambiguo e poco approfondito. La lotta contro il disboscamento — incarnata dalla multinazionale House Idea — è condivisibile, ma il film suggerisce un dubbio: quanto è autentico l’impegno dei protagonisti?

Attraverso il personaggio di Jasmin, emerge una critica interna: l’attivismo sembra spesso una performance più che una convinzione. Questo contribuisce a rendere il gruppo meno idealizzato e più contraddittorio.

Ed è proprio questa ambiguità a innescare la violenza di Kevin, il villain. Un personaggio disturbato, grottesco e sorprendentemente ironico, che trasforma gli attivisti in animali da caccia.

Il parallelismo è evidente: i ragazzi indossano maschere di animali per difendere la natura, mentre Kevin li tratta esattamente come prede. Un gioco crudele che definisce il cuore del film.

La sequenza iniziale – con un piccolo animale intrappolato e ucciso – anticipa chiaramente ciò che accadrà. Le vittime umane ne prenderanno il posto in una escalation di violenza.

Dal punto di vista creativo, Kevin è il vero punto di forza: trappole artigianali, armi improvvisate e un gusto perverso per la caccia rendono ogni omicidio potenzialmente interessante.

Tuttavia, il film non sfrutta fino in fondo questa inventiva: molte uccisioni sono suggerite più che mostrate, riducendo l’impatto visivo. A questo si aggiungono alcune incongruenze narrative, come guarigioni improbabili o reazioni fisiche poco credibili.

La parte centrale soffre di ritmo altalenante, con fughe ripetitive e poco incisive. Nonostante questo, la tensione resta generalmente alta e il film riesce a mantenere l’attenzione.

Il risultato è uno slasher imperfetto ma divertente, che conferma la personalità registica degli RKSS senza però raggiungere la piena maturità narrativa.

Il trailer:

© Riproduzione riservata

Tags:recensioneRKSSSitges 2023
primitive war film 2025 dinosauri vietnam
Horror & Thriller

Primitive War: la recensione del film di Luke Sparke tra guerra del Vietnam e dinosauri

 di Marco Tedesco

Un high concept potente che oscilla tra exploitation sanguinosa e serietà fuori fuoco

Una scena del film Apex
Horror & Thriller

Una scalata impossibile per Charlize Theron, il nuovo thriller su Netflix ha conquistato tutti: ecco perché non te lo puoi perdere

 di Andrea Palazzolo

Apex con Charlize Theron arriva su Netflix ad aprile 2026: thriller survival dove un'escursionista diventa preda di un serial killer.

Ewan McGregor in una scena di Doctor Sleep
Horror & Thriller

Sei pronto a tornare nel tuo peggiore incubo? Su Netflix puoi trovare questo horror per tutti i fan di Stephen King

 di Andrea Palazzolo

Scopri cosa è successo a Danny Torrance dopo Shining. Trama e cast di Doctor Sleep, il sequel diretto da Mike Flanagan con Ewan McGregor.

backrooms film 2026 trailer
Horror & Thriller

Backrooms: trama e uscita in Italia dell’horror A24 tratto dal fenomeno virale

 di Stella Delmattino

Dal mito digitale al cinema: l’horror più inquietante del web diventa un’esperienza immersiva

Nerdy

Alien: costruite in casa la mascherina Facehugger contro il coronavirus (ma occhio al Chestburster!)

C'è un'artista tedesca fan dei film della saga con gli Xenomorfi dietro alla curiosa creazione, di cui ha diffuso online le istruzioni per replicarla

 Leggi di più
Nerdy

Tornate all’epoca d’oro delle VHS con il gioco da tavolo di Blockbuster

Un salto indietro nel tempo per mettersi alla prova insieme agli amici sulla conoscenza dei film

 Leggi di più
Nerdy

TreeZilla è l’albero di Natale di Godzilla che sputa fumo e si illumina

Per delle festività all'insegna del Re dei mostri

 Leggi di più
Nerdy

Risolvete misteri fantasy col Cluedo di Dungeons & Dragons

Dite addio ai tradizionali candeliere, sala da ballo e Colonnello Mustard

 Leggi di più
Nerdy

In vendita il coniglio assassino di peluche di Monty Python ed il Sacro Graal

"Sembra mansueto, ma è carità pelosa. Se parte all'attacco, ti si mangia anche l'albero genealogico."

 Leggi di più