Wake Up: recensione dello slasher degli RKSS tra attivismo e caccia psicopatica

Presentato in anteprima ormai da oltre due anni al Festival del Cinema Fantastico di Sitges, Wake Up, slasher diretto dagli RKSS, ruota intorno a un gruppo di giovani attivisti per l’ambiente che si introduce in un grande magazzino per sabotare una multinazionale.

Ma quella che doveva essere un’azione dimostrativa si trasforma rapidamente in un incubo: dopo un incidente, diventano le prede di un guardiano notturno psicopatico, deciso a trasformare la notte in una caccia all’uomo.

Dopo Turbo Kid e Summer of 84, il trio canadese torna con un survival movie diretto e sanguinoso, arricchito da trovate visive inventive e una buona dose di violenza, anche se i momenti più cruenti restano spesso fuori campo e la sceneggiatura presenta alcune semplificazioni.

La premessa è solida, ma resta sullo sfondo. Il conflitto tra giovani attivisti e mondo adulto viene solo accennato, riducendosi a motore iniziale per la sequenza di omicidi.

La componente ambientale emerge in modo ambiguo e poco approfondito. La lotta contro il disboscamento — incarnata dalla multinazionale House Idea — è condivisibile, ma il film suggerisce un dubbio: quanto è autentico l’impegno dei protagonisti?

Attraverso il personaggio di Jasmin, emerge una critica interna: l’attivismo sembra spesso una performance più che una convinzione. Questo contribuisce a rendere il gruppo meno idealizzato e più contraddittorio.

Ed è proprio questa ambiguità a innescare la violenza di Kevin, il villain. Un personaggio disturbato, grottesco e sorprendentemente ironico, che trasforma gli attivisti in animali da caccia.

Il parallelismo è evidente: i ragazzi indossano maschere di animali per difendere la natura, mentre Kevin li tratta esattamente come prede. Un gioco crudele che definisce il cuore del film.

La sequenza iniziale – con un piccolo animale intrappolato e ucciso – anticipa chiaramente ciò che accadrà. Le vittime umane ne prenderanno il posto in una escalation di violenza.

Dal punto di vista creativo, Kevin è il vero punto di forza: trappole artigianali, armi improvvisate e un gusto perverso per la caccia rendono ogni omicidio potenzialmente interessante.

Tuttavia, il film non sfrutta fino in fondo questa inventiva: molte uccisioni sono suggerite più che mostrate, riducendo l’impatto visivo. A questo si aggiungono alcune incongruenze narrative, come guarigioni improbabili o reazioni fisiche poco credibili.

La parte centrale soffre di ritmo altalenante, con fughe ripetitive e poco incisive. Nonostante questo, la tensione resta generalmente alta e il film riesce a mantenere l’attenzione.

Il risultato è uno slasher imperfetto ma divertente, che conferma la personalità registica degli RKSS senza però raggiungere la piena maturità narrativa.

Il trailer:

© Riproduzione riservata