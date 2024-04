Zack Snyder parla di Wonder Woman 1854, film pensato e mai partito

Zack Snyder aveva pensato a un’altra storia di Wonder Woman che avrebbe voluto sviluppare come un film che vedeva la supereroina combattere nella guerra di Crimea dell’800.

Il progetto era noto come Wonder Woman 1854 e avrebbe visto Diana lasciare la sua isola per inseguire Ares.

Secondo Zack Snyder:

L’idea di questo film era solo appena una bozza iniziale: una volta che Wonder Woman lascia l’isola per cercare Ares, cosa le è successo nelle sue diverse incarnazioni? La mia idea era che lei avrebbe viaggiato per il mondo alla ricerca di Ares e sarebbe andata in ogni luogo in cui c’era un conflitto.

Ad ogni modo, Wonder Woman 1854 non è mai diventato una vera e propria sceneggiatura, ma nel 2021 Zack Snyder ha condiviso sui social media una foto in cui si vedeva Diana che trasportava le teste mozzate dei suoi nemici.

La storia risultante sarebbe stata una combinazione di amore e di guerra:

Su quei campi di battaglia lei avrebbe trovato amanti, dei guerrieri, che sarebbero invecchiati mentre lei è invece immortale. Sarebbero stati i suoi amanti per dieci anni o avrebbero potuto morire in battaglia, e probabilmente lei sarebbe stata triste per molti di quei ragazzi perché l’avrebbero vista mentre iniziava ad essere gentile con il giovane soldato successivo e avrebbero pensato: ‘Oh, mi sta rimpiazzando …’. Ma tutti quei ragazzi che aveva con sé sarebbero stati quei guerrieri leali che aveva trovato sui campi di battaglia di tutto il mondo.

Zack Snyder ha quindi confermato che la storia del cinecomic avrebbe portato Diana nei paraggi dello Steve Trevor effettivamente incarnato al cinema da Chris Pine:

Abbiamo discusso del fatto che Steve Trevor potesse trovarsi lì in Crimea. Non è mai stata una sceneggiatura, ma ne abbiamo parlato così tanto che in un certo senso il film ha avuto una vita propria.

Di seguito trovate il trailer in versione italiana di Wonder Woman 1984:

© Riproduzione riservata

Fonte: Empire