7 marzo 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

– Netflix ha diffuso il teaser trailer italiano di Kiseiju – La zona grigia, serie live action coreana di Netflix che adatta il manga fanta-horror di Hitoshi Iwaaki —> i dettagli

– Il CEO Bob Iger ha rivelato che alcuni film della Disney già annunciati in passato sono stati cancellati in segreto —> le dichiarazioni

– Prime Video ha diffuso il full trailer italiano di Fallout, serie live action con Ella Purnell che adatta l’omonimo videogioco sci-fi —> i dettagli

– A 40 anni esatti dalla sua uscita in Italia (era il 20 aprile 1984) Lucky Red riporterà nelle nostre sale Scarface in versione rimasterizzata in 4K. Il film, scritto da Oliver Stone e diretto da Brian De Palma, vede protagonisti Al Pacino nei panni dello spregiudicato Tony Montana e una giovanissima Michelle Pfeiffer.

Il nuovo poster con la data in cui lo troveremo nei cinema:

