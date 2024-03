Teaser per Kiseiju – La zona grigia (serie Netflix): i parassiti alieni prendono possesso dell’umanità

Netflix ha diffuso il poster e il primo teaser trailer di Kiseiju – La zona grigia (Parasyte: The Grey), adattamento di genere K-drama ispirato alla popolare e omonima serie manga fanta-horror ideata nel 1989 dal giapponese Hitoshi Iwaaki, da cui è già stato tratto anche un anime.

La serie live action di Netflix avrà una “nuova ambientazione e nuovi personaggi”, raccontando la storia di Su-in, interpretata da Jeon So-nee, una ragazza alle prese con la sua ritrovata convivenza con un parassita. La vicenda seguirà anche il ‘Team Grey’, un gruppo formato per combattere i parassiti che si nutrono di esseri umani.

Questa la trama ufficiale:

L’umanità si trova a dover affrontare una crescente minaccia quando parassiti non identificati prendono violentemente il controllo degli umani acquisendo sempre più potere.

Nel cast sono presenti anche le star locali Koo Kyo-hwan, Lee Jung-hyun, Kwon Hae-hyo e Kim In-kwon.

In regia c’è Yeon Sang-ho, già dietro alla mdp per lo zombie movie Train to Busan, che ha commentato:

Quando avevo vent’anni, Parasyte era un punto fermo per quelli di noi che erano appassionati di manga e animazione. Avere l’opportunità di svilupparlo e creare qualcosa di nuovo non è solo un grande onore, ma anche un sogno diventato realtà fin dalla mia giovinezza.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Kiseiju – La zona grigia, che arriverà in streaming il 5 aprile, che ci dà un assaggio dei suoi effetti effetti speciali:

