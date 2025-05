Attack the Block 2 si farà: John Boyega conferma, “la storia è folle”

A oltre un decennio dall’uscita, Attack the Block è ormai un cult assoluto, un film che ha segnato un’intera generazione di spettatori e lanciato la carriera internazionale di John Boyega. Ora, finalmente, il ritorno di Moses — l’eroe riluttante dell’originale — sembra più vicino che mai. In una recente intervista al podcast Happy Sad Confused, Boyega ha confermato che il progetto Attack the Block 2 è vivo, concreto e promette di essere qualcosa di “assurdo”.

«L’ho letto, amico. È figo, fratello. Sì, ho letto la sceneggiatura. Joe Cornish ha fatto un lavoro fenomenale con la sua bozza. Ora lo stiamo solo cucinando per bene, vogliamo che sia perfetto per tutti. E ovviamente ci serve più budget per quegli alieni. Vogliamo che sia visivamente incredibile per il pubblico del 2026.»

Boyega ha sottolineato come la priorità sia sviluppare una narrazione solida, con particolare attenzione all’evoluzione di Moses e dei personaggi sopravvissuti:

«Stiamo lavorando sulla storia, vogliamo essere sicuri che Moses e gli altri siano sviluppati a fondo prima di iniziare le riprese. Ma sono molto appassionato e convinto: Attack the Block 2 si farà. Accadrà. La storia è folle. Devo tornare in palestra, Gesù …»

Il film originale del 2011, diretto da Joe Cornish, mescolava fantascienza, horror, commedia e critica sociale, raccontando l’invasione aliena di un complesso residenziale popolare nel sud di Londra durante la notte di Guy Fawkes. Nonostante un modesto incasso al botteghino (circa 6,2 milioni di dollari), è diventato rapidamente un fenomeno underground, celebrato per il suo stile ruvido, le creature originali e la narrazione anticonvenzionale.

Boyega, che oltre a recitare sarà anche produttore del sequel, ha già espresso in passato la sua volontà di tornare a interpretare Moses, un personaggio che lo ha accompagnato negli anni:

«È un personaggio che capisco davvero. L’ho creato da giovane, e ora so dove si trova nella sua vita. È il ruolo che mi è rimasto dentro più a lungo. Ogni anno mi chiedo: che sta facendo Moses adesso? E ora ci torno sopra, e credo che questa nuova versione di Moses, considerando tutto ciò che ha vissuto, sarà dannatamente figa.»

Le prime notizie ufficiali sul sequel risalgono al 2021, in occasione del decimo anniversario del film, quando Cornish e Boyega annunciarono di essere al lavoro su una nuova storia. Cornish ha citato come ispirazione i sequel di culto come Aliens e Terminator 2, non tanto per la scala produttiva, quanto per la capacità di approfondire ed evolvere personaggi e mondo narrativo.

Boyega, intanto, continua a mantenere il riserbo su date e dettagli di produzione, ma lascia intendere che siamo sempre più vicini:

«Siamo a buon punto. Ovviamente non vogliamo dare date ufficiali finché non avremo definito ogni aspetto creativo. La storia è tutto. Ma non ci vorrà troppo. Ho dato il ritmo, ora stiamo accelerando. Speriamo di poter annunciare presto quando torneremo a Londra… a fare casino.»

In attesa di sviluppi, di seguito trovate il trailer di Attack the Block – Invasione aliena:

