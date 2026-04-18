FernGully: si fa il remake live-action con Marielle Heller, ma ha davvero senso?

Ci sono ancora fan di FernGully là fuori? Un altro progetto insolito ha ricevuto il via libera. Questa volta è Amazon/MGM a sviluppare un film live-action di FernGully, basato sul film d’animazione del 1992 FernGully – Le avventure di Zak e Crysta – un titolo che, a dirla tutta, non brillava particolarmente per qualità. Alla regia ci sarà Marielle Heller, che firmerà anche la sceneggiatura.

Il film originale vantava un cast vocale di alto profilo, con Robin Williams, Tim Curry, Christian Slater e Samantha Mathis. La storia era ambientata in una foresta pluviale australiana abitata da fate: quando una di loro riduce accidentalmente un boscaiolo umano alle loro dimensioni, i due mondi si incontrano e finiscono per allearsi contro la distruzione ambientale e contro Hexxus, uno spirito dell’inquinamento tanto minaccioso quanto visivamente inquietante.

Più del film in sé, a restare nella memoria è stata la polemica legata a Robin Williams, che nello stesso periodo prestava la voce anche a un altro personaggio animato, mentre era appena diventato iconico nei panni del Genio in Aladdin. La sua partecipazione a più progetti contemporaneamente accese un dibattito su esclusività, branding e competizione tra studi, in un momento chiave per l’animazione hollywoodiana.

Per Marielle Heller, comunque, si tratta di una buona notizia: dopo il passo falso di Nightbitch, la regista è riuscita a rilanciarsi rapidamente, assicurandosi due progetti nel giro di poche settimane. Tornerà infatti a lavorare con Tom Hanks nel dramma sportivo The Comebacker, acquisito da Sony Pictures dopo una trattativa molto competitiva. Le riprese inizieranno a ottobre, mentre per FernGully non è ancora stata fissata una data di produzione.

La sfida, in ogni caso, non è banale. Trasporre in live-action un mondo fatto di fate minuscole, magia della foresta e una creatura visivamente complessa come Hexxus – una presenza quasi liquida, fatta di fumo e inquinamento – richiederà un lavoro visivo e creativo tutt’altro che semplice.

La Heller aveva esordito con il successo indie del Sundance 2015 The Diary of a Teenage Girl, seguito dall’apprezzato Can You Ever Forgive Me?. Successivamente si è avvicinata a un cinema più mainstream con A Beautiful Day in the Neighborhood, per poi arrivare al discusso e rimandato Nightbitch nel 2024.

© Riproduzione riservata