Elden Ring: Alex Garland alla regia dell’adattamento della A24

Alex Garland sta per varcare i confini dell’Interregno. La A24 e la Bandai Namco hanno infatti confermato ufficialmente che Garland, noto per Ex Machina, Annientamento e più recentemente Warfare, sarà sceneggiatore e regista dell’adattamento live-action di Elden Ring.

Elden Ring è un action-RPG uscito nel 2022, che ha ridefinito un intero genere combinando la visione creativa di Hidetaka Miyazaki con il talento narrativo e mitopoietico di George R.R. Martin.

Il risultato è stato un universo di dark fantasy popolato da mostri grotteschi, una mitologia contorta e abbastanza morti da parte dei giocatori da meritare un culto religioso. Garland era stato a lungo al centro di voci sul progetto, ma ora è tutto confermato ufficialmente.

Il film sarà prodotto da Peter Rice, insieme a Andrew Macdonald e Allon Reich per la DNA Films, Martin stesso e Vince Gerardis.

Questa pellicola avrà bisogno di un team estremamente talentuoso e creativo, perché si tratta di un’impresa colossale e altamente ambiziosa.

Il videogioco, sviluppato da FromSoftware e pubblicato da Bandai Namco, è stato un successo planetario sin dal primo giorno, con oltre 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Ha dominato i Game Awards 2022, portando a casa i premi come Gioco dell’anno, Miglior direzione e Miglior gioco di ruolo. L’universo di Elden Ring si sta comunque espandendo in ogni direzione.

Il 30 maggio arriverà Elden Ring: Nightreign, un’esperienza cooperativa intensa, basata sull’esplorazione di scenari brutali e pieni di insidie. In seguito, entro la fine dell’anno, verrà lanciata anche Elden Ring: Tarnished Edition per Nintendo Switch 2: una versione all-in-one che include il DLC Shadow of the Erdtree, nuovi set di armature e opzioni avanzate di personalizzazione estetica.

Al momento non è stata ancora annunciata una data d’uscita per il film, ma una cosa è certa: con Alex Garland al timone, non ci troveremo di fronte a un semplice blockbuster fantasy. Ci si aspetta che realizzi qualcosa di epico, audace, cerebrale e perturbante.

