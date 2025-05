Harry Potter: Daniel Radcliffe adorerebbe interpretare Sirius Black nel reboot

Con la nuova serie reboot di Harry Potter in fase avanzata di sviluppo presso HBO e con i casting in corso, molti fan si sono chiesti se qualche attore del cast originale potrebbe fare una comparsa, anche solo per un cameo.

Ora, è stato Daniel Radcliffe in persona a rivelare quale personaggio sarebbe entusiasta di interpretare. In una recente intervista rilasciata a The Movie Dweeb, Radcliffe ha ammesso che, pur non tornando nel reboot, c’è un ruolo che lo intrigherebbe… Sirius Black. Ha dichiarato:

«Un ritratto che si muove? Sto cercando di pensare a un ruolo divertente che non richieda troppi giorni di riprese. Ho sempre pensato che uno degli altri grandi personaggi della serie fosse Sirius Black. È chiaramente super cool.»

È un’idea affascinante da immaginare: Radcliffe nei panni del misterioso e ribelle padrino di Harry, un ruolo che fu interpretato da Gary Oldman nei film originali. Ma prima che qualcuno si lasci trasportare dall’entusiasmo, Radcliffe ha subito spento le speranze.

«Ma posso dirvi che non esiste nessun mondo in cui io interpreterò davvero quel personaggio. Ma potete usare questo come titolo: ‘Daniel Radcliffe dice che sarebbe divertente interpretare Sirius Black, ma non lo farà davvero.’»

Oldman, che interpretò Sirius in Il prigioniero di Azkaban, L’Ordine della Fenice e I Doni della Morte – Parte 2, aveva già scherzato in un’intervista precedente sul fatto che la nuova serie probabilmente avrà un cast completamente rinnovato. Aveva detto:

«Scommetterei i miei soldi sul fatto che prenderanno un intero nuovo gruppo di attori. Magari tra qualche anno potrei fare Silente.»

Quindi, per quanto possa sembrare affascinante l’idea di un ritorno a Hogwarts da parte di Radcliffe, anche in un ruolo diverso, è abbastanza chiaro che l’attore è felice di passare la bacchetta. Eppure, è difficile non pensare a quanto sarebbe poetico rivedere il Sopravvissuto tornare nei panni dell’uomo che più di tutti l’ha guidato nei momenti più oscuri.

