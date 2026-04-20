Infinity Vision: Disney lancia il nuovo standard cinema per sfidare IMAX

Disney punta a ridefinire l’esperienza cinematografica in sala. Durante il CinemaCon 2026, The Walt Disney Studios ha annunciato il lancio di Infinity Vision, una nuova certificazione per sale cinematografiche premium pensata per garantire agli spettatori il massimo livello di qualità visiva e sonora.

L’obiettivo è chiaro: aiutare il pubblico a identificare facilmente le sale migliori, offrendo schermi più grandi, immagini più luminose e un audio completamente immersivo. Infinity Vision nasce in collaborazione con le principali catene cinematografiche globali e si propone come un nuovo punto di riferimento per il formato premium large format (PLF).

Cos’è Infinity Vision e come funziona

Per ottenere la certificazione Infinity Vision, le sale devono rispettare standard tecnici rigorosi. Tra i requisiti principali troviamo:

Schermi di grandi dimensioni (almeno 50 piedi di larghezza)

Proiezione laser per immagini più nitide e luminose

Audio immersivo con sistemi avanzati, come il 7.1 surround

Si tratta di specifiche pensate per offrire un’esperienza cinematografica superiore, capace di valorizzare al massimo i blockbuster moderni.

Una risposta diretta a IMAX?

Il lancio di Infinity Vision arriva in un momento strategico per l’industria. Il nuovo standard rappresenta anche una mossa per competere con realtà consolidate come IMAX, sempre più centrali nella distribuzione dei grandi film.

Alla base dell’iniziativa c’è anche una questione pratica: Avengers: Doomsday, uno dei titoli più attesi dei Marvel Studios, non avrà accesso esclusivo alle sale IMAX al momento dell’uscita, condividendo lo spazio con Dune: Parte Tre. Infinity Vision offre quindi a Disney un’alternativa diretta per mantenere il controllo sull’esperienza di visione.

Quando arriverà Infinity Vision

Il debutto ufficiale della certificazione è previsto con la riedizione di Avengers: Endgame a settembre, seguita dall’uscita di Avengers: Doomsday a dicembre. Gli spettatori potranno così scegliere sale certificate Infinity Vision per vedere i film nel formato più spettacolare possibile.

Attualmente, si stima che circa 5.500 schermi nel mondo possano soddisfare i requisiti richiesti, un numero significativamente superiore rispetto alle sale IMAX disponibili.

Perché Infinity Vision cambia il mercato

Infinity Vision non è solo un marchio, ma un tentativo concreto di unificare gli standard qualitativi delle sale premium. Negli ultimi anni, molte catene hanno sviluppato formati proprietari (come XD, RPX o XL), creando una frammentazione difficile da decifrare per il pubblico.

Con questa certificazione, Disney mira a semplificare la scelta degli spettatori e a rafforzare il valore dell’esperienza in sala, in un’epoca in cui lo streaming domina il consumo domestico.

Il successo dell’iniziativa dipenderà ora dall’adesione delle catene cinematografiche e dalla risposta del pubblico. Ma una cosa è chiara: la battaglia per il grande schermo è tutt’altro che finita.

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