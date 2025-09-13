Paramount Skydance pronta ad acquisire Warner Bros. Discovery

Le azioni di Warner Bros. Discovery (WBD) sono balzate fino al +33% giovedì scorso, dopo un report del Wall Street Journal secondo cui Paramount Skydance starebbe preparando un’offerta di acquisizione sull’intera compagnia.

Secondo l’articolo, l’offerta di Paramount Skydance riguarderebbe Warner Bros. Discovery nella sua forma attuale – nonostante i piani di WBD di scindersi nel 2026 in due società separate: Warner Bros. (studi cinematografici e streaming) e Discovery Global (reti televisive e Discovery+).

Il WSJ scrive che l’offerta sarebbe composta in “maggioranza da liquidità”, senza specificare però il prezzo.

Secondo il giornale, l’offerta di Paramount Skydance è “sostenuta dalla famiglia Ellison”. Si tratta di Larry Ellison, fondatore di Oracle e uno degli uomini più ricchi del mondo (patrimonio stimato: 370 miliardi di dollari), padre di David Ellison, CEO e presidente della nuova Paramount Skydance.

La famiglia Ellison ha investito circa 6 miliardi di dollari nell’acquisizione di Paramount Global da parte della Skydance Media, insieme a 2 miliardi provenienti dal fondo RedBird Capital Partners.

Al termine della giornata di giovedì:

Le azioni WBD hanno chiuso a +29%, a 16,17 dollari per azione, per una capitalizzazione di mercato di 40 miliardi di dollari (+9 miliardi in un solo giorno).

Le azioni di Paramount Skydance (PSKY) sono salite del 15,6%.

Tuttavia, per acquisire WBD occorrerebbe considerare anche il suo pesante debito: al 30 giugno 2025 ammontava a 35,6 miliardi di dollari.

Un’acquisizione da parte di Paramount Skydance avrebbe come obiettivo principale il consolidamento delle piattaforme streaming per competere con Netflix e Disney+/Hulu.

Paramount+: 77,7 milioni di abbonati al 30 giugno 2025 (in calo di 1,3 milioni nel trimestre).

HBO Max (WBD): 125,7 milioni di abbonati (+3,4 milioni nel trimestre), con obiettivo di 150 milioni entro il 2026.

David Ellison ha dichiarato di voler unire Paramount+ e Pluto TV su una piattaforma tecnologica comune e ha parlato di possibili partnership con altri streamer.

“Sul fronte streaming, siamo aperti a esplorare tutto.”

Una fusione tra Paramount Skydance e Warner Bros. Discovery creerebbe forti sinergie nei network televisivi e nel cinema:

Paramount possiede CBS, Comedy Central, Nickelodeon, MTV, BET

WBD possiede CNN, TNT, TBS, Discovery, Food Network, HGTV

La combinazione CBS News + CNN rappresenterebbe una delle più forti concentrazioni di news a livello globale.

La famiglia Ellison detiene il 100% dei diritti di voto su Paramount Skydance. Dopo l’approvazione FCC, Ellison ha nominato un nuovo team:

Jeff Shell (presidente)

Cindy Holland (ex Netflix, responsabile streaming)

Andy Gordon (ex RedBird, COO e chief strategy officer)

Ellison ha dichiarato che l’azienda taglierà oltre 2 miliardi di dollari di costi, con fino a 3.000 licenziamenti entro novembre 2025.

Nel 2023, i CEO David Zaslav (WBD) e Bob Bakish (Paramount) avevano esplorato una fusione, ma senza sviluppi.

Oggi, tra i critici della possibile acquisizione c’è la senatrice Elizabeth Warren (D-Massachusetts), che su X ha scritto:

“Una fusione del genere deve essere bloccata come una pericolosa concentrazione di potere.”

Warren ha accusato Paramount Skydance di possibili “accordi corrotti o favori politici” con l’amministrazione Trump per ottenere l’approvazione della precedente fusione.

Sempre su X, Warren ha ricordato:

“Ricordate quando Donald Trump annunciò un accordo segreto multimilionario con il CEO David Ellison? Poi — sorpresa — Trump approvò l’acquisizione di CBS/Paramount. Ora Ellison vuole prendersi anche CNN/Warner Bros.”

Alla conferenza del 7 agosto, Ellison ha evitato di rispondere sulle accuse di “side deal” con Trump:

“Non vogliamo politicizzare nulla oggi. Vogliamo prima di tutto intrattenere.”

