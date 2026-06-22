Alley Cats: il trailer della nuova serie Netflix di Ricky Gervais promette gatti, caos e umorismo senza freni

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Alley Cats, nuova serie animata per adulti in 6 episodi ideata da Ricky Gervais.

Lo show racconta le avventure di una sgangherata banda di gatti randagi britannici che trascorre le giornate tra piccoli guai, riflessioni esistenziali e conversazioni decisamente sopra le righe.

Il tono è quello che ci si aspetta da Gervais: irriverente, provocatorio e ricco di umorismo nero, ben lontano da qualsiasi prodotto pensato per tutta la famiglia.

Secondo la sinossi ufficiale, Alley Cats segue un gruppo di gatti randagi sboccati che cerca di sopravvivere in un mondo dominato dagli esseri umani, mentre affronta amicizia, convivenza e le assurdità della vita quotidiana.

Nel trailer i protagonisti discutono dei temi più improbabili, passando dalla morte ai ricordi della notte precedente, fino a elaborare piani assurdi e completamente fuori controllo.

L’obiettivo è chiaro: costruire una sitcom animata che utilizzi i suoi protagonisti animali per raccontare nevrosi, ossessioni e difetti profondamente umani.

Oltre a firmare il progetto, Ricky Gervais presta anche la voce a uno dei protagonisti, descritto come un gatto “grasso, pigro, maleducato e pieno di opinioni”, una caratterizzazione che sembra perfettamente in linea con il suo stile comico.

Il cast vocale comprende anche Tom Basden, Andrew Brooke, David Earl, Kerry Godliman, Jo Hartley, Diane Morgan, Natalie Cassidy e Tony Way.

La serie è co-diretta da Elliot Dear, mentre l’animazione è affidata allo studio britannico Blink Industries, già noto per produzioni come Dead End: Paranormal Park e Don’t Hug Me I’m Scared.

Per Gervais si tratta del primo progetto televisivo da creatore dopo la conclusione di After Life nel 2022.

Presentata anche all’Annecy International Animation Film Festival, Alley Cats punta a ritagliarsi uno spazio tra le serie animate per adulti grazie a un umorismo corrosivo e a protagonisti decisamente fuori dagli schemi.

I sei episodi saranno disponibili su Netflix a partire dal 7 agosto.

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