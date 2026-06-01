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Dalla Marvel al Giappone: il supereroe più amato e violento diventa un anime su Prime Video

01/06/2026 news di Andrea Palazzolo

Si tratta di uno dei più grandi, amati e violenti supereroi di sempre nel panorama Marvel e su Prime Video lo si trova in versione anime.

Poster di Marvel Anime Wolverine

Nel gennaio del 2011, mentre il mondo dei supereroi continuava la sua inarrestabile espansione sul grande schermo, in Giappone andava in onda un esperimento narrativo che avrebbe fatto storcere il naso ai puristi Marvel e incuriosito gli appassionati di anime. Wolverine, l’iconico mutante con gli artigli di adamantio, si ritrovava catapultato nelle strade notturne di Tokyo, tra neon accecanti, organizzazioni criminali yakuza e una storia d’amore perduta. Non si trattava di un film, né di una serie televisiva tradizionale: era un anime prodotto da Madhouse, lo stesso leggendario studio dietro capolavori come Death Note e Monster.

La serie, composta da dodici episodi trasmessi dall’emittente Animax tra gennaio e marzo 2011, rappresentava il secondo capitolo del progetto Marvel Anime, un’ambiziosa collaborazione tra la casa editrice americana e uno dei più prestigiosi studi di animazione giapponesi. L’obiettivo era chiaro quanto rischioso: prendere alcuni dei personaggi più amati dell’universo Marvel e reinventarli attraverso la sensibilità estetica e narrativa del Sol Levante.

La trama abbandona gli scenari più familiari agli spettatori occidentali per immergersi completamente nel contesto giapponese. Logan, il protagonista, scopre che Mariko Yashida, la sua fidanzata scomparsa misteriosamente un anno prima, è stata portata a Tokyo da suo padre Shingen. Quest’ultimo non è un padre qualunque: è a capo di una potente organizzazione criminale giapponese, fornitrice della temibile AIM, l’agenzia di scienza bellica nota ai lettori di fumetti Marvel. La ricerca di Mariko diventa quindi un’odissea personale attraverso i bassifondi della capitale nipponica, dove Logan deve confrontarsi non solo con nemici fisici, ma anche con fantasmi del passato e codici d’onore che gli sono estranei.

La regia di Hiroshi Aoyama costruisce un’atmosfera che mescola il noir urbano giapponese con l’action viscerale tipico del personaggio. Il character design di Hisashi Abe reinterpreta le iconiche fattezze di Wolverine mantenendone l’essenza selvaggia ma adattandola agli stilemi dell’animazione nipponica. La sceneggiatura porta la firma del britannico Warren Ellis, autore di fumetti visionario noto per opere come Transmetropolitan, affiancato dallo sceneggiatore giapponese Kengo Kaji, in un connubio culturale che sulla carta prometteva scintille.

Dal punto di vista tecnico, Madhouse dimostra la sua maestria nell’animazione delle sequenze d’azione. Gli artigli di adamantio di Logan squarciano l’aria con fluidità cinetica, i combattimenti sono coreografati con la precisione millimetrica che ci si aspetta dallo studio che ha animato Sword of the Stranger. Eppure, nonostante l’indiscutibile qualità produttiva, la serie non è riuscita a conquistare né il cuore dei fan Marvel più tradizionalisti né quello degli appassionati di anime puri.

Marvel Anime Wolverine
Marvel Anime Wolverine, fonte: Prime Video

Il progetto Marvel Anime, di cui Wolverine faceva parte insieme ad adattamenti di Iron Man, X-Men e Blade, rappresentava un tentativo di globalizzazione culturale del franchise Marvel in un’epoca in cui l’universo cinematografico stava ancora muovendo i primi passi. L’idea di fondo era affascinante: cosa succede quando i supereroi americani vengono filtrati attraverso la lente narrativa giapponese, con le sue convenzioni, i suoi ritmi, le sue ossessioni estetiche.

La risposta, almeno nel caso di Wolverine, è stata un prodotto ibrido che divide. Con un punteggio medio di 6,478 su piattaforme specializzate e un tasso di abbandono del 7,46 percento, la serie non ha brillato per consensi unanimi. Dei pochi che l’hanno recensita, l’84,93 percento l’ha comunque promossa, segno che chi ha completato la visione ne ha apprezzato quantomeno l’ambizione e l’esecuzione tecnica.

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