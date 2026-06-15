Doveva essere come The Last of Us, invece c’è più ottimismo (e la amiamo lo stesso): la serie Netflix post apocalittica da recuperare

Nel panorama sempre più affollato delle serie post-apocalittiche, Sweet Tooth di Netflix rappresenta un caso anomalo. Un’eccezione che conferma quanto possa essere rischioso mettere le mani su un fumetto cult per trasformarlo in qualcosa di completamente diverso. Eppure, contro ogni previsione, la serie ha funzionato. Ha chiuso il suo arco narrativo con tre stagioni solide, mantenendo un ritmo costante e sviluppando una mitologia coerente. Ma soprattutto, ha osato fare ciò che molti adattamenti evitano come la peste: cambiare radicalmente genere e tono rispetto all’opera originale di Jeff Lemire.

Quando si parla di adattamenti fedeli, i fan dei fumetti tendono a brandire le loro aspettative come torce e forconi. Ogni deviazione dalla sacralità della pagina stampata viene scrutinata, discussa, spesso condannata. La storia del cinema e della televisione è piena di tentativi falliti di reinterpretare materiale iconico. Basta pensare a The Electric State, sempre di Netflix, che nell’annacquare il tono oscuro del suo materiale d’origine ha finito per perdere ogni mordente. Sweet Tooth avrebbe potuto facilmente seguire la stessa strada, finire nel dimenticatoio delle occasioni sprecate. Invece è diventata una delle gemme nascoste del catalogo Netflix.

Il fumetto di Jeff Lemire è un’opera visivamente distintiva, caratterizzata da uno stile artistico frastagliato e sbiadito che trasmette immediatamente un senso di desolazione. Le pagine sembrano logorarsi mentre le sfogliabri, riflettendo un mondo che si disgrega lentamente. La narrazione non risparmia nulla al lettore: mostra senza filtri quanto possa diventare contorta e moralmente compromessa la popolazione adulta in un mondo post-apocalittico. È una storia cupa, violenta nella sua rappresentazione della depravazione umana. Non ci sono vie di fuga dalla brutalità, nessuna consolazione zuccherosa.

La serie Netflix, invece, adotta un approccio completamente opposto. Quasi spielberghiana nella sua capacità di infondere meraviglia in una storia oscura, Sweet Tooth sceglie una palette cromatica brillante, temi di speranza e un tono fiabesco. Dove il fumetto mostra ciò che il disastro fa agli esseri umani, la serie si concentra su ciò che l’innocenza può preservare nonostante tutto. È una scelta coraggiosa, potenzialmente suicida dal punto di vista creativo. Quando The Walking Dead ha provato a stemperare troppo la sua violenza, i fan hanno gridato al tradimento. Quando altre serie hanno tentato di rendere più accessibile materiale adulto, il risultato è stato spesso un ibrido confuso che non soddisfa nessuno.

Eppure Sweet Tooth funziona. Funziona proprio perché osa differenziarsi. Il genere post-apocalittico è saturo di storie cupe, di personaggi spezzati che lottano per sopravvivere un giorno in più. The Last of Us, Fallout, Silo: tutte serie eccellenti, ma tutte ancorate a una visione fondamentalmente tragica dell’umanità dopo la catastrofe. Sweet Tooth si ritaglia un suo spazio unico abbracciando l’ottimismo. Non è ingenuità: è una scelta consapevole che rende la serie distinguibile in un mare di contenuti simili.

Sweet Tooth non ha mai raggiunto i numeri stratosferici di Stranger Things o La Casa di Carta. Non ha generato meme virali o discussioni infinite sui social. Ma ha fatto qualcosa di più prezioso: ha completato la sua narrazione in modo soddisfacente. Tre stagioni ben costruite, senza riempitivi inutili o stagioni di troppo tirate avanti solo per sfruttare il brand. La serie mantiene un pacing coerente, sviluppa la sua lore con cura e, nel finale, lascia allo spettatore un messaggio positivo sull’eredità che lasciamo alle generazioni future e sulla capacità dell’umanità di imparare dai propri errori.

In un’epoca in cui gli adattamenti fedeli vengono celebrati come il gold standard e ogni deviazione viene vista con sospetto, Sweet Tooth ci ricorda che la fedeltà non è tutto. Ciò che conta davvero è catturare lo spirito di una storia, anche se significa cambiare radicalmente la sua forma. Netflix ha scommesso su un approccio diverso, su una visione più luminosa di un mondo oscuro. E quella scommessa, contro ogni aspettativa, ha pagato.

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