Full trailer per Exploding Kittens (serie animata Netflix): il destino della Terra è in paffute zampe

A qualche mese dal rimo assaggio, Netflix ha diffuso oggi il full trailer e il poster della serie animata destinata a un pubblico adulto Exploding Kittens, basata sull’omonimo gioco di carte, dai produttori esecutivi delle amate Beavis & Butt-head, King of the Hill e The Office.

Questa la trama ufficiale:

La Terra fa schifo, così Dio (Tom Ellis) viene licenziato e mandato sulla Terra per riconnettersi con l’umanità. Il problema? È intrappolato nel corpo di un gatto domestico paffuto.

Come parte della sua riabilitazione, si trasferisce in una famiglia disfunzionale e cerca di risolvere i loro problemi, ma finisce per passare molto tempo a inseguire puntatori laser.

Come se non bastasse, il vicino di casa di Gattodivino, anch’egli un gatto, si rivela essere nientemeno che la sua nemesi, l’Anticristo.

Il risultato è la lotta definitiva tra il Bene e il Male… solo che Gattodivino (Ellis) è distratto da un piccione che ha visto in giardino e Devilcat (Sasheer Zamata) è impegnato a sonnecchiare sopra il portatile di qualcuno.

Nel cast di voci originali ci sono anche David Gborie, Lucy Liu, Mark Proksch, Ally Maki e Sasheer Zamata.

Gli showrunner sono Shane Kosakowski e Matthew Inman insieme ai creatori del gioco da tavolo, Elan Lee e The Oatmeal’s Inman.

In attesa della controparte italiana, di seguito trovate il full trailer internazionale di Exploding Kittens, che debutterà in luglio:

Fonte: YouTube