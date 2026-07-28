The Witcher con Henry Cavill è la perfetta serie fantasy su Netflix, ma quali sono le differenze con il libro?

Quando Netflix ha deciso di portare sullo schermo l’universo di The Witcher, sapeva di avere tra le mani un materiale complesso. Doveva confrontarsi con i libri di Andrzej Sapkowski, una saga letteraria che in Polonia è un fenomeno culturale paragonabile al Signore degli Anelli. Il risultato è una serie che cerca di bilanciare fedeltà e innovazione, rispetto e libertà creativa. Ma quanto si discosta davvero dalle pagine scritte dallo scrittore polacco?

La caduta di Cintra rappresenta uno degli stravolgimenti più evidenti. Nei libri di Sapkowski, questo evento catastrofico viene raccontato solo verso la fine di La spada del destino (il secondo libro), e persino allora lo apprendiamo indirettamente, attraverso le parole di Jaskier che riferisce a Geralt quello che è successo. La morte della regina Calanthe, la fuga di Ciri, l’invasione di Nilfgaard: tutto questo rimane fuori scena, una tragedia raccontata a posteriori.

Netflix invece decide di mostrare tutto. La battaglia, il caos, la disperazione. E non solo: aggiunge un elemento completamente nuovo facendo sì che Geralt sia presente durante l’assedio. Nella serie, il witcher si precipita a Cintra appena viene a sapere dei piani di Nilfgaard, determinato a portare via Ciri e metterla in salvo. Calanthe però si oppone, arrivando persino a rinchiuderlo in una cella. Quando alla fine si convince e tenta di liberarlo perché protegga la bambina, è già troppo tardi: Geralt è fuggito e Cintra sta cadendo.

Questa scelta narrativa ha un impatto enorme. Permette allo spettatore di vivere in prima persona la devastazione, rende Ciri una figura molto più tragica e comprensibile, e crea fin da subito un legame emotivo forte con i personaggi. È una dimostrazione di come la serialità televisiva richieda ritmi diversi rispetto alla letteratura.

I poteri di Ciri sono un altro elemento che la serie decide di anticipare e amplificare. Nei racconti brevi, la principessa mostra appena qualche accenno di abilità magiche: intuizioni vaghe, immunità alle acque di Brokilon. Nulla di eclatante. Le sue vere capacità emergono solo nei romanzi successivi, in particolare a partire da Il tempo della guerra, dove scopriamo la portata devastante del suo potere.

La serie invece ci mostra fin da subito una Ciri con abilità caotiche e incontrollabili, simili a quelle che sua madre Pavetta aveva manifestato durante il banchetto di fidanzamento. Alla fine della prima stagione, vediamo Ciri entrare in trance e pronunciare una profezia sulla fine del mondo, condividere i sogni di Geralt e liberare un’energia distruttiva che uccide diversi witcher. Questa scelta accelera l’arco narrativo del personaggio e aggiunge tensione: Ciri non deve solo sopravvivere, deve anche imparare a controllare qualcosa che nemmeno lei comprende.

Yennefer di Vengerburg è probabilmente il personaggio che ha beneficiato di più delle aggiunte creative di Netflix. Praticamente tutto quello che vediamo della sua vita prima dell’incontro con Geralt è inventato per la serie: gli anni ad Aretuza, la trasformazione da gobba a bellissima, l’assassinio della principessa neonata, le ragazze trasformate in anguille da Tissaia. La scelta di far perdere i poteri a Yennefer nella seconda stagione è un’altra invenzione totale, nei libri, infatti, questo non accade mai.

Il viaggio di Ciri dopo la fuga da Cintra è un altro elemento largamente inventato. Nei libri, l’incontro con Geralt avviene molto prima e in circostanze completamente diverse. Nel racconto La spada del destino, Ciri si perde nella foresta di Brokilon dopo essere scappata da un matrimonio combinato in un regno vicino. Le driadi vogliono tenerla con loro, ma quando scoprono che è immune alle loro acque magiche, permettono a Geralt di portarla via.

La serie inventa invece tutta l’odissea di Ciri attraverso il continente: l’incontro con Dara, l’elfo che diventa suo compagno di viaggio, il ritorno a Brokilon, e soprattutto il doppler che uccide Mousesack per manipolarla. Questa storyline, va detto, è probabilmente la meno riuscita tra le aggiunte della prima stagione, risultando meno coinvolgente rispetto alle altre.

I mostri sono molto più presenti nella serie di quanto non lo siano nei libri. Sapkowski descrive un mondo in cui le creature magiche stanno scomparendo, spinte ai margini dall’espansione umana. Questo spiega perché i witcher siano una professione in declino e perché Geralt sia spesso al verde.

La Madre Immortale, Voleth Meir, è un’invenzione completa per la seconda stagione. Questo demone non esiste nei libri, così come non esiste la possessione di Ciri che porta alla morte di diversi witcher a Kaer Morhen. Alcuni fan hanno notato somiglianze con le Signore del Bosco del videogioco The Witcher 3, mentre altri hanno riconosciuto riferimenti alla Baba Yaga del folklore slavo, con la casa sorretta da zampe di basilisco. L’introduzione della Caccia Selvaggia e dei viaggi tra mondi è fortemente anticipata rispetto ai libri. Eredin e la sua cavalcata spettrale non appaiono in modo significativo fino agli ultimi romanzi della saga.

La morte di Eskel rimane probabilmente la modifica più controversa dell’intera serie. Nei libri questo witcher fraterno di Geralt sopravvive e rimane un personaggio ricorrente. Nella serie invece viene infettato da un Leshy, si trasforma in un mostro e Geralt è costretto a ucciderlo.

Gli aspetti che la serie mantiene fedeli sono comunque significativi. La trama generale segue i libri: Geralt trova Ciri e cerca per lei un’educazione magica. Triss arriva davvero a Kaer Morhen per aiutarla. Un mago misterioso tenta effettivamente di rapirla. E soprattutto, Ciri rimane la bambina del destino, la portatrice di una profezia che riguarda il futuro del mondo.

L’adattamento Netflix di The Witcher dimostra che trasformare una saga letteraria complessa in una serie televisiva richiede coraggio creativo. Non si tratta solo di tradurre pagine in scene, ma di ripensare la struttura narrativa per un medium diverso, con esigenze diverse. I libri di Sapkowski permettono digressioni, salti temporali naturali, personaggi che scompaiono per centinaia di pagine. La televisione chiede continuità, presenza costante dei protagonisti, archi narrativi che si chiudono in tempi definiti.

Alcune delle scelte di Netflix hanno migliorato la storia originale, rendendola più immediata ed emotivamente coinvolgente. Altre hanno sollevato perplessità legittime tra i puristi. Ma nel complesso, la serie ha raggiunto l’obiettivo più difficile: rendere The Witcher accessibile a un pubblico globale senza tradire completamente lo spirito oscuro, cinico e sorprendentemente filosofico dell’opera originale. E questo, in un panorama affollato di adattamenti fantasy spesso generici, è già un risultato notevole.

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