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Ti svegli in un luogo sconosciuto e devi lottare per sopravvivere: questo è l’anime più violento che puoi trovare su Netflix

15/06/2026 news di Andrea Palazzolo

Tratto da uno dei manga più importanti e violenti di tutti i tempi, su Netflix si trova l'anime che devi guardare.

Poster di Gantz

Immagina di morire. Fine della storia, giusto? E invece no. Immagina di risvegliarti in una stanza chiusa, insieme a perfetti sconosciuti che condividono il tuo stesso destino: una morte appena consumata. Al centro della stanza, una sfera nera gigantesca ti osserva. Non parla, ma in qualche modo comunica. E ti spiega le nuove regole del gioco. Benvenuto nel mondo di Gantz, uno degli anime più disturbanti, violenti e affascinanti mai pubblicati in Giappone.

Gantz è l’opera che ha consacrato Hiroya Oku come uno degli autori più audaci del panorama seinen. La storia vede un gruppo di persone, tutte morte in circostanze diverse, si ritrova in un appartamento di Tokyo. Nessuno sa come ci sia finito, nessuno capisce perché sia lì. L’unico elemento che spicca nell’ambiente spoglio è Gantz, una misteriosa sfera nera che diventa padrona delle loro esistenze. È qualcosa di tangibile e terrificante: un gioco di sopravvivenza con regole precise e mortali.

Gantz, il cui nome viene pronunciato dai protagonisti con un misto di terrore e disprezzo, assegna missioni. Questi “prescelti” vengono inspiegabilmente riportati nel mondo reale per combattere creature aliene, mostruose e spesso incomprensibili. Dotati di tute tecnologiche avanzate e armi futuristiche, devono eliminare i bersagli designati dalla sfera. Chi fallisce, muore. Chi riesce, accumula punti. E chi raggiunge un certo punteggio può scegliere: tornare alla vita normale, ottenere un’arma più potente, o liberare un compagno caduto.

La narrazione di Oku non concede respiro. Ambientata in una Tokyo realistica e contemporanea, Gantz mescola azione esplosiva, fantascienza hard, orrore viscerale e thriller psicologico. I personaggi sono complessi, spesso moralmente ambigui, costretti a confrontarsi con la propria paura, egoismo e umanità residua. Non ci sono eroi puri: ci sono sopravvissuti, codardi, opportunisti e, talvolta, persone che trovano il coraggio di fare la cosa giusta.

Una scena di Gantz
Una scena di Gantz, fonte: Netflix

L’anime, disponibile su Netflix, copre solo una porzione della storia manga, offrendo un assaggio dell’universo creato da Oku. La vera esperienza di Gantz si consuma tra le pagine, dove la violenza grafica, la nudità esplicita e i temi maturi vengono esplorati senza filtri. Oku non risparmia nulla al lettore: corpi smembrati, sangue a fiumi, scene di sesso, disperazione esistenziale. Non è un manga per tutti, ma è proprio questa mancanza di compromessi a renderlo memorabile.

Gantz non è solo un anime d’azione o un survival game. È un’esperienza che mette a nudo la fragilità umana, la violenza insita nella società contemporanea e il desiderio disperato di dare un senso alla propria esistenza. Hiroya Oku ha costruito un’opera che divide, provoca, disturba. Ma che, una volta iniziata, è impossibile abbandonare.

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