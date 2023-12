Charlie Hunnam su Star Wars: “Feci con Lucas il provino per Anakin; andò malissimo”

Charlie Hunnam (Sons of Anarchy, Pacific Rim, Rebel Moon) ha recentemente rivelato che sarebbe stato quasi scelto per il ruolo di Anakin Skywalker in Star Wars: L’attacco dei cloni di George Lucas.

Alla fine la parte andò ad Hayden Christensen, ma Hunnam ha condiviso la sua esperienza durante un’intervista con Entertainment Tonight:

Lo avevo dimenticato finché non l’hai detto tu, ma sì, l’ho fatto. Anni e anni fa, ho incontrato George Lucas. Sono arrivato a quel punto in cui incontri George Lucas, che … non credo veda molto attori.

Credo che stessero prendendo in considerazione forse due, tre nomi. Non ricordo molto a riguardo. Ricordo che ero nervoso, ed ero un po’ impacciato e ricordo solo che uscii e pensai: ‘Bene, sicuramente non otterrò quel ruolo’, e avevo ragione.

Di seguito trovate una scena da L’attacco dei cloni del 2002:

© Riproduzione riservata

Fonte: ET