George Clooney su Batman: “Volevo capezzoli in gomma per il cameo in The Flash; mai più protagonista”

George Clooney ha recentemente fatto notizia con un suo commento sulla possibilità di riprendere nuovamente il ruolo di Batman. Alla premiere della sua ultima impresa da regista, The Boys in the Boat, l’attore ha infatti condiviso alcune osservazioni spiritose sul famigerato Batman & Robin del 1997.

Nello specifico, quando Entertainment Tonight ha chiesto a George Clooney del perché fosse tornato a interpretare Bruce Wayne nel recente The Flash, lui ha scherzato:

Beh, ho pensato… c’era stato un tale clamore perché io tornassi a vestire i panni di Batman… c’era stato un tale clamore.

In realtà ho chiesto: ‘Dove sono i miei capezzoli di gomma?’ E loro mi hanno risposto: ‘Possiamo fare il cameo senza i capezzoli di gomma?’. E io ho detto: ‘Beh, non è esattamente il mio Batman, vero?’

Quando gli è stato poi chiesto se avrebbe preso seriamente in considerazione l’idea di indossare nuovamente il mantello e il cappuccio da pipistrello, George Clooney è rimasto fermo nella sua decisione e ha detto in modo divertente:

Non credo che ci siano abbastanza droghe al mondo per farmi tornare a indossare quel costume.

Di seguito trovate il trailer internazionale di Batman & Robin:

Fonte: ET