Hellboy: The Crooked Man è il nuovo film in live-action; svelati regista e trama

Secondo quanto riportato originariamente da Discussing Film qualche giorno fa, Millennium Media sta sviluppando un nuovo live-action su Hellboy, e questo rumor è stato confermato oggi da Deadline.

Brian Taylor (Crank, Gamer) è stato scelto per dirigere il film della Millennium, attualmente intitolato Hellboy: The Crooked Man.

Come suggerisce il titolo, il film è basato sulla omonima miniserie a fumetti del 2008.

La produzione inizierà il mese prossimo in Bulgaria, come riporta Deadline. Si dice che la storia “espanderà il mondo di Hellboy attraverso uno degli albi più amati della saga”.

Questa la trama ufficiale:

Il nuovo film vedrà Hellboy e un agente del BPRD alle prime armi bloccati nella regione rurale degli Appalachi negli anni Cinquanta. Lì scopriranno una piccola comunità tormentata dalle streghe, guidata da un demone locale che ha un legame inquietante con il passato di Hellboy: il Crooked Man.

Da notare che il creatore di Hellboy in persona, Mike Mignola, ha scritto la sceneggiatura di Hellboy: The Crooked Man insieme a Christopher Golden.

Jeffrey Greenstein, presidente di Millennium Media, ha detto:

The Crooked Man è una svolta rispetto a tutti i precedenti film su Hellboy, in cui Mike Mignola porterà finalmente al cinema una versione autentica delle sue storie e dei suoi personaggi.

Questo è il primo della serie di film che affascinerà il pubblico in modi familiari (e nuovi). Brian Taylor è un esperto e non potrei pensare a persona migliore di lui per dare vita a questa storia e mostrare al nostro pubblico questa serie di film di Hellboy diversi e originali.

Millennium Media produce il nuovo film insieme alla Dark Horse Entertainment.

Non si sa ancora chi seguirà le orme di Ron Perlman e di David Harbour nei panni del protagonista.

Di seguito il trailer del primo adattamento per il cinema, datato 2004:

Fonte: Deadline