Interstellar: Spielberg sviluppò il film per un anno prima di lasciarlo a Nolan

Prima di diventare uno dei film più ambiziosi di Christopher Nolan, Interstellar ha avuto una lunga fase di sviluppo sotto la guida di Steven Spielberg.

Un passaggio poco noto, ma decisivo, che oggi acquista un significato particolare alla luce delle dichiarazioni dello stesso regista, riportate da Variety. Spielberg non si limitò a supervisionare il progetto: lo sviluppò attivamente per oltre un anno, entrando nel cuore delle sue implicazioni scientifiche.

“Sono stato coinvolto in Interstellar per un anno… e ne sono rimasto affascinato. Ho passato molto tempo al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, parlando con scienziati e ingegneri aerospaziali.”

Un coinvolgimento diretto che dimostra quanto il film fosse già concepito come un’opera di grande respiro. Durante quella fase, Spielberg chiamò Jonathan Nolan per sviluppare la sceneggiatura, gettando le basi del progetto.

“Ho assunto il fratello di Chris Nolan, Jonathan, per scrivere la prima e la seconda bozza, ma non ha funzionato. Jonah mi disse: ‘Se arriverà il momento in cui deciderai di non fare questo film, posso dirti chi lo prenderà. Mi sta già tormentando per averlo. Ed è mio fratello Chris.’”

Un passaggio chiave che anticipa ciò che sarebbe successo di lì a poco. Quando Spielberg decise di abbandonare il progetto, Christopher Nolan subentrò quasi immediatamente.

“Aveva assolutamente ragione. Nel momento in cui ho deciso di non farlo, Chris è salito a bordo, probabilmente il giorno dopo. Interstellar è un film molto migliore nelle sue mani di quanto sarebbe stato nelle mie.”

Un riconoscimento raro, soprattutto considerando il peso autoriale di Spielberg. Il regista ha poi raccontato come il progetto si sia evoluto nelle sue mani, partendo proprio dal lavoro del fratello.

“Subito dopo aver collaborato su Il Cavaliere Oscuro, mio fratello ha ottenuto l’incarico ed è andato a lavorare con Steven. Io lo chiamo Steven, per voi è Mr. Spielberg. Ci ha lavorato per molti anni. Aveva idee incredibili ed è passato attraverso tante versioni diverse, ma finché Steven non era pronto a realizzarlo, il progetto non trovava davvero slancio. Poi Steven è passato a un altro film e il progetto si è liberato.”

Nolan ha poi spiegato cosa lo ha spinto a prendere il progetto:

“Ho parlato molto con Jonathan nel corso degli anni di quello che stava facendo e delle sue ambizioni. Mi entusiasmava. Sono rimasto colpito in particolare dal primo atto. Stavo lavorando anch’io a un’idea legata al tempo… Avevo diversi progetti abbozzati che non avevo mai sviluppato davvero. Quando questo è diventato disponibile, gli ho detto: ‘Come ti sentiresti se lo prendessi e provassi a unirlo ad alcune mie idee, cambiando un po’ quello che era?’ Lui era d’accordo. Capiva che stavo cercando di tornare allo spirito che lo aveva entusiasmato all’inizio.”

Nonostante la percezione di un cinema più “freddo”, Nolan ha sempre rivendicato la componente emotiva del film:

“Un produttore una volta disse di me, anonimamente: ‘È uno freddo che fa film freddi.’ E questa cosa mi è rimasta addosso per diversi progetti. Il motivo per cui sono stato attratto dal primo atto scritto da mio fratello è che parla di famiglia e umanità, ed è profondamente emotivo. È il film che volevo fare. È un film che porta il cuore in superficie.”

Uscito nel 2014, Interstellar ha incassato oltre 681 milioni di dollari nel mondo, ottenendo cinque nomination agli Oscar e vincendo per gli effetti visivi.

Il film segue un ex pilota NASA (Matthew McConaughey) impegnato in una missione per trovare un nuovo pianeta abitabile, mentre sulla Terra il tempo e i legami familiari si piegano sotto il peso della relatività.

Accanto a lui Anne Hathaway, Jessica Chastain, Michael Caine e Timothée Chalamet.

È difficile immaginare oggi una versione alternativa di Interstellar, ma questo retroscena chiarisce un punto: il film è il risultato di un passaggio creativo unico, in cui due visioni molto diverse si sono incrociate. E, secondo Spielberg stesso, è finito esattamente dove doveva finire.

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