Se ami John Woo, c’è un film del 1992 che ancora oggi mette in crisi l’action moderno

Quando si parla di cinema action, esiste un prima e un dopo Hard Boiled. Il film diretto da John Woo nel 1992 non ha semplicemente perfezionato il genere: lo ha riscritto. Ancora oggi, a più di trent’anni dall’uscita, resta un punto di riferimento quasi intoccabile per chiunque abbia provato a mettere in scena violenza, movimento e tensione sul grande schermo.

La storia, in fondo, è archetipica. L’ispettore Tequila, interpretato da Chow Yun-fat, combatte trafficanti d’armi e criminalità organizzata mentre incrocia il cammino di Alan, agente infiltrato dal volto malinconico di Tony Leung Chiu-wai. Ma la trama non è mai il vero centro del film. Serve soprattutto a mettere sotto pressione i personaggi, a osservare uomini consumati dalla violenza e incapaci di vivere davvero lontano dal conflitto.

Molti action contemporanei inseguono il realismo. Hard Boiled punta invece all’opera. Le sparatorie diventano coreografie, i movimenti dei corpi assumono una precisione quasi musicale, mentre il montaggio organizza il caos con lucidità assoluta. Non è un caso che il Newsday descrisse il cinema di Woo così: “Le sue sparatorie sono un balletto; i suoi incendi sono poesia.”

È probabilmente la definizione più precisa possibile. Woo non gira scene d’azione come semplici momenti spettacolari: le costruisce come detonazioni emotive. I proiettili, i rallenty, le corse nei corridoi raccontano continuamente amicizia, sacrificio, colpa e disperazione.

La celebre sequenza finale nell’ospedale resta ancora oggi impressionante. Non solo per il piano sequenza o per la gestione dello spazio, ma perché Woo riesce a mantenere sempre leggibile l’azione. Anche nel caos più totale, non perdi mai l’orientamento. Sai dove si trovano i personaggi, da dove arriva il pericolo, quanto manca all’esplosione successiva. Una qualità che molto blockbuster moderno, schiacciato da montaggi nervosi e immagini confuse, sembra aver perso per strada.

Eppure sarebbe limitante ricordare Hard Boiled soltanto per il suo virtuosismo tecnico. La vera forza del film è emotiva. Tequila non è un supereroe invincibile: è un uomo ironico, impulsivo, stanco, che continua a combattere quasi perché non conosce altro modo di stare al mondo. Alan rappresenta invece il lato più tragico della storia: un infiltrato talmente immerso nella menzogna da rischiare di perdere se stesso.

Ed è qui che Woo si distingue davvero dai tanti registi che negli anni hanno imitato soltanto la superficie del suo stile. Le pistole impugnate in doppia mano, le colombe, i rallenty e le esplosioni sono diventati icone pop, ma nel suo cinema non erano semplici vezzi estetici. Facevano parte di una grammatica precisa, quasi romantica. Non a caso Rotten Tomatoes parlò di “Azione devastante accompagnata da una sorprendente risonanza emotiva.”

E il Los Angeles Times arrivò addirittura a definire Woo “Il miglior regista di cinema action contemporaneo.”

Una frase che oggi suona molto meno esagerata di quanto potesse sembrare negli anni Novanta. L’influenza di Hard Boiled attraversa intere generazioni di cinema: dai Wachowski di Matrix fino a John Wick di Chad Stahelski. Persino Quentin Tarantino difese Woo con una battuta rimasta celebre quando qualcuno liquidò il regista dicendo che “sapeva dirigere scene d’azione”: “Sì, e Michelangelo sapeva dipingere soffitti.”

La verità è che parlare di John Woo come semplice “regista action” è quasi riduttivo. Hard Boiled usa il cinema di genere per arrivare a qualcosa di più ambizioso. Non cerca plausibilità. Vuole intensità. Vuole travolgere lo spettatore.

Anche il ritmo segue questa logica. Le scene d’azione arrivano come numeri musicali: il pubblico le aspetta, quasi le anticipa. E quando esplodono, sembrano liberare tutta la tensione accumulata fino a quel momento.

Forse è proprio per questo che il film continua a sembrare vivo. Non appartiene davvero a un’epoca precisa perché non prova mai a inseguire il naturalismo del suo tempo. Sembra quasi un’opera fuori dal tempo: sporca, melodrammatica, rumorosa, ma girata con una lucidità impressionante.

Alla fine, quello che resta non è soltanto l’adrenalina. Restano i volti esausti dei protagonisti, il rumore dei corridoi vuoti dopo una sparatoria, quella strana malinconia che attraversa tutto il film anche nei momenti più spettacolari. Molti action fanno rumore. Hard Boiled, ancora oggi, riesce a fare cinema.

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