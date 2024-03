Teaser per Alien: Romulus, i giovani coloni se la vedono brutta contro gli Xenomorfi

I 20th Century Studios hanno diffuso il poster e il primo teaser trailer di Alien: Romulus, horror-thriller che è stato co-scritto – insieme a Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark) – e diretto da Fede Alvarez (La casa).

Questa la trama ufficiale:

Rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.

Il film si colloca temporalmente tra i primi due capitoli della saga.

Tra i protagonisti ci sono Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu.

Tra i produttori figura – naturalmente – anche Ridley Scott.

In attesa della versione estesa, di seguito trovate il teaser trailer doppiato in italiano di Alien: Romulus, che arriverà il 14 agosto nelle nostre sale, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

Fonte: YouTube