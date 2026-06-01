Tepepa: il western rivoluzionario che mette sotto processo i suoi eroi

Tra i grandi tortilla-western italiani degli anni Sessanta, Tepepa di Giulio Petroni occupa una posizione unica. Molti film del filone rivoluzionario raccontano la lotta contro il potere, l’oppressione dei contadini e il sogno di una società più giusta. Tepepa, invece, sceglie una strada più difficile: racconta una rivoluzione senza nasconderne le contraddizioni e un eroe senza trasformarlo in un santo.

Ambientato negli anni successivi alla caduta del regime di Porfirio Díaz, il film prende le mosse dalla delusione provocata dal governo di Francisco Madero. Le promesse della Rivoluzione messicana sembrano già svanite. Ai campesinos viene chiesto di consegnare le armi e di fidarsi del nuovo potere costituito. Ma per Tepepa, ribelle contadino diventato simbolo della resistenza popolare, la rivoluzione non può fermarsi nel momento stesso in cui il popolo continua a essere sfruttato.

Da questa premessa politica nasce una vicenda che Petroni trasforma progressivamente in una riflessione morale di sorprendente complessità. Tepepa non è inseguito soltanto dal feroce colonnello Cascorro, incarnazione di un potere militare brutale e immutabile. Sulle sue tracce c’è anche il medico inglese Henry Price, che apparentemente gli salva la vita ma in realtà lo cerca per consumare una vendetta personale. Tra i tre personaggi si sviluppa una partita fatta di inseguimenti, alleanze provvisorie, tradimenti e regolamenti di conti che finisce per assumere i contorni di una tragedia.

La grande intuizione del film consiste nel rifiuto di qualsiasi semplificazione morale. Tepepa combatte per gli oppressi, ma porta sulle spalle una colpa gravissima. Price è mosso da una sofferenza autentica, ma la sua ossessione vendicativa lo consuma dall’interno. Cascorro è il volto più evidente del male, ma possiede una lucidità che gli permette di comprendere perfettamente la natura degli uomini che combatte. Nessuno è completamente innocente. Nessuno è completamente colpevole.

È proprio questo terreno ambiguo a rendere Tepepa uno dei film più maturi dello spaghetti-western politico. Petroni e gli sceneggiatori Franco Solinas e Ivan Della Mea non si limitano a denunciare il tradimento della rivoluzione. Si interrogano su una questione molto più scomoda: fino a che punto un ideale collettivo può giustificare le colpe di chi lo rappresenta?

L’interrogativo attraversa tutto il racconto e trova il suo punto più doloroso nel rapporto tra Price e Tepepa. Da una parte c’è la necessità storica della rivoluzione, dall’altra il peso di una violenza privata che non può essere cancellata né assolta. Il film rifiuta di offrire una risposta rassicurante. Costringe invece lo spettatore a confrontarsi con l’incompatibilità tra giustizia storica e giustizia individuale.

Anche sul piano narrativo Tepepa si distingue dai modelli più celebri del genere. Petroni non cerca la monumentalità epica di Sergio Leone. Preferisce rallentare il racconto, scavare nei personaggi, utilizzare lunghi flashback che interrompono l’azione per mettere in discussione ciò che lo spettatore credeva di sapere. Ogni ricordo aggiunge una sfumatura, ogni testimonianza modifica il giudizio sui protagonisti. La storia procede meno per avvenimenti che per progressive rivelazioni morali.

In questo percorso Tomas Milian offre una delle interpretazioni più complete della sua carriera western. Il suo Tepepa è guascone, istintivo, passionale, ma anche profondamente malinconico. È un uomo che trascina gli altri con il proprio carisma e allo stesso tempo porta dentro di sé i segni della propria imperfezione. Al suo fianco John Steiner costruisce un Price elegante e tormentato, mentre Orson Welles domina la scena con poche apparizioni memorabili. Il suo Cascorro non è soltanto un antagonista: è una presenza quasi fatale, un simbolo della capacità del potere di sopravvivere a ogni rivoluzione cambiando semplicemente volto.

La colonna sonora di Ennio Morricone accompagna perfettamente questa dimensione sospesa tra avventura popolare e riflessione tragica. Le battaglie, gli assalti, i villaggi polverosi e le cavalcate rivoluzionarie convivono con momenti di autentica introspezione, in un equilibrio raro per il cinema di genere dell’epoca.

Il finale racchiude il senso profondo dell’opera. Quando la figura di Tepepa viene trasformata in simbolo e memoria collettiva, il film mostra come ogni rivoluzione abbia bisogno dei propri eroi. Ma mostra anche il prezzo di quella trasformazione: l’uomo reale, con tutte le sue contraddizioni, viene sacrificato al mito. La storia conserva la leggenda e dimentica le colpe.

È qui che Tepepa supera i confini del tortilla-western e diventa qualcosa di più universale. Non parla soltanto della Rivoluzione messicana o delle tensioni politiche del Sessantotto. Parla del rapporto eterno tra ideali e realtà, tra giustizia e violenza, tra memoria e verità. E lo fa senza offrire consolazioni.

Per questo, a oltre mezzo secolo dalla sua uscita, resta uno dei film più intelligenti, inquieti e sottovalutati dell’intera stagione dello spaghetti-western italiano.

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