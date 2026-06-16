Sezione:

Home » Cinema » Azione & Avventura » Toy Story 5 recensione: il sequel che trova una nuova ragione per esistere

Voto: 6.5/10 Titolo originale: Toy Story 5 , uscita: 17-06-2026. Budget: $150,000,000. Regista: Andrew Stanton.

Toy Story 5 recensione: il sequel che trova una nuova ragione per esistere

16/06/2026 recensione film di Marco Tedesco

Pixar riporta in scena Woody, Buzz e soprattutto Jessie per raccontare il rapporto tra bambini, tecnologia e immaginazione in uno dei capitoli più sorprendenti della saga

toy story 5 film 2026

Quando Disney ha annunciato Toy Story 5, la reazione di molti spettatori non è stata l’entusiasmo. È stata una domanda. Davvero serve un altro Toy Story?

Dopo un primo film che ha rivoluzionato l’animazione, un secondo capitolo diventato un classico e un Toy Story 3 che per molti rappresentava la conclusione perfetta della storia, l’idea di tornare ancora una volta nel mondo di Woody e Buzz sembrava più una necessità commerciale che una reale esigenza narrativa.

Ed è proprio qui che arriva la sorpresa.

Toy Story 5 non si limita a riesumare personaggi amati dal pubblico per sfruttarne la nostalgia. Fa qualcosa di più difficile e molto più interessante: trova un nuovo motivo per esistere.

La grande intuizione del film è comprendere che il mondo dei bambini del 2026 non assomiglia più a quello in cui era nato Toy Story nel 1995.

Bonnie ha ormai otto anni e fatica a fare amicizia. Non perché le manchi la fantasia o la voglia di giocare, ma perché il modo in cui i bambini costruiscono relazioni è cambiato. Tablet, socializzazione digitale e amicizie filtrate dagli schermi fanno ormai parte della quotidianità. Quando Bonnie riceve il suo primo dispositivo elettronico, l’equilibrio della sua vita cambia rapidamente. E con lui cambia anche il ruolo dei giocattoli.

Sarebbe stato facile trasformare la tecnologia nel cattivo della storia. Toy Story 5 sceglie invece una strada più intelligente.

Il film non demonizza gli schermi e non cade nella retorica nostalgica secondo cui il passato era necessariamente migliore. Piuttosto pone una domanda molto più attuale: cosa succede quando il gioco viene sostituito dall’interazione digitale? E cosa rischiano di perdere i bambini quando l’immaginazione smette di occupare il centro delle loro giornate?

Sono interrogativi che Pixar affronta con sorprendente maturità.

La scelta più azzeccata è quella di spostare il focus da Woody e Buzz a Jessie. La cowgirl (interpretata da Joan Cusack) diventa il cuore emotivo del racconto e probabilmente la protagonista più adatta per affrontare un tema del genere. Nessun personaggio della saga conosce meglio il dolore dell’abbandono, il timore di essere dimenticata e la paura di non essere più necessaria.

Attraverso Jessie, il film parla sì dei giocattoli, ma in realtà racconta qualcosa che riguarda anche gli adulti. Parla della difficoltà di accettare il cambiamento. Parla della sensazione di vedere il mondo andare in una direzione diversa da quella che conoscevamo. E parla del timore che qualcosa di prezioso possa scomparire senza che ce ne accorgiamo.

Andrew Stanton costruisce una storia che alterna momenti di comicità, avventura e malinconia con una naturalezza che ricorda i capitoli migliori della saga. Quando il film si concentra sulle emozioni dei personaggi e sul significato del gioco riesce a colpire nel segno con una sincerità rara nel cinema d’animazione contemporaneo.

Naturalmente non tutto funziona alla perfezione.

Come accade spesso nelle saghe longeve, il numero di personaggi è ormai enorme e non tutti ricevono lo spazio che meriterebbero. Woody e Buzz rimangono figure importanti, ma non sono più il centro della narrazione. Alcune sottotrame appaiono meno sviluppate di altre e in certi momenti il film sembra voler gestire troppe idee contemporaneamente.

Sono però difetti che non compromettono il risultato finale.

Perché Toy Story 5 riesce in qualcosa che sembrava quasi impossibile. Prende un franchise iniziato oltre trent’anni fa e gli restituisce una sorprendente attualità.

Invece di vivere soltanto di nostalgia, prova a interrogarsi sul presente e sul futuro. Si chiede come stia cambiando l’infanzia, come si costruiscano oggi le amicizie e quale spazio rimanga per il gioco in un mondo sempre più dominato dagli schermi.

La risposta non è mai semplicistica.

La tecnologia non viene condannata. Viene accettata come parte della realtà. Ma il film ricorda che esistono esperienze che nessun dispositivo può sostituire completamente: immaginare, creare, giocare insieme e condividere uno spazio reale con gli altri.

Ed è proprio questa consapevolezza a rendere Toy Story 5 molto più di un semplice sequel.

Dove molti si aspettavano un’operazione nostalgia, Pixar realizza invece un’opera che guarda avanti. Un capitolo capace di parlare ai bambini di oggi senza dimenticare gli adulti che sono cresciuti insieme a Woody, Buzz e Jessie.

Forse non raggiunge la perfezione di Toy Story 2 o l’impatto emotivo di Toy Story 3. Ma riesce comunque in un’impresa che sembrava improbabile. Trovare una nuova ragione per raccontare questa storia.

E dopo cinque film, non è affatto poco.

Nei cinema dal 17 giugno.

© Riproduzione riservata

Tags:Andrew StantonPixarrecensione
Henry Cavill in Town Creek (2009) blood creek
Azione & Avventura

Un giovanissimo Henry Cavill contro un nazista immortale: l’horror del 2009 che nessuno ricorda

 di William Maga

Prima di Superman e The Witcher, Henry Cavill affrontava rune nordiche, occultismo nazista e un terrificante Michael Fassbender in uno degli horror più strani degli anni 2000

Armie Hammer in Citizen Vigilante (2026) film bandito
Azione & Avventura

Uwe Boll accusa la Germania di censurare Citizen Vigilante per come racconta l’immigrazione

 di Stella Delmattino

Il regista sostiene che il thriller con Armie Hammer sia stato escluso dalla distribuzione tedesca a causa dei temi affrontati dal film

Aaron Taylor-Johnson in Fuze - Conto alla rovescia (2025) film
Azione & Avventura

Fuze – Conto alla Rovescia recensione: un thriller ad alta tensione che si complica da solo

 di William Maga

David Mackenzie costruisce un thriller dal ritmo serrato e da una premessa brillante, ma l'accumulo di colpi di scena finisce per indebolire la tensione che rende così efficace la prima parte del film

mutiny film 2026 jason statham
Azione & Avventura

Jason Statham braccato da una cospirazione globale nel trailer di Mutiny

 di Stella Delmattino

L'action thriller diretto da Jean-François Richet porterà l'attore britannico al centro di una spietata caccia all'uomo tra complotti internazionali, navi mercantili e combattimenti senza tregua

Horror & Thriller

Il vero terrore viene da luoghi inaspettati: su Prime Video è tornata la serie antologica horror per eccellenza (firmata Ridley Scott)

Con Dan Stevens, su Prime Video si trova questa serie antologica horror che ha affascinato in passato per le precedenti stagioni.

 Leggi di più
Horror & Thriller

La creatrice di Widow’s Bay svela l’inatteso legame con Parks and Recreation

Katie Dippold ha raccontato come nacque la prima versione della serie horror di Apple TV e perché decise poi di cambiare completamente approccio

 Leggi di più
Horror & Thriller

Pronto per le vacanze? Attento, non fidarti dei tuoi amici, vogliono ucciderti: su Netflix trovi il film da non vedere prima di partire

James McAvoy terrorizza in Speak No Evil su Netflix: il thriller psicologico che supera Split per performance intensa.

 Leggi di più
Horror & Thriller

Iron Lung ha battuto uno storico record del cinema horror (e non c’entrano gli incassi)

Il film di Markiplier avrebbe superato persino Evil Dead del 2013

 Leggi di più
Horror & Thriller

Sul tuo cadavere recensione: una commedia horror che trasforma La guerra dei Roses in un massacro

Jason Segel e Samara Weaving guidano un film nerissimo e ultraviolento che funziona soprattutto quando mette al centro la lotta senza esclusione di colpi tra i suoi due protagonisti

 Leggi di più