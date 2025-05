Disney Italia Showcase 2025: tutte le novità tra cinema, streaming, sport e intrattenimento

Si è svolto ieri a Milano il primo Disney Italia Showcase, evento in cui The Walt Disney Company Italia ha svelato al pubblico le principali novità in arrivo nel mondo Disney, tra cinema, streaming, parchi a tema e crociere.

Tra gli annunci di spicco, le voci italiane del prossimo film d’animazione Disney e Pixar Elio, in uscita il 18 giugno 2025. I doppiatori includono Andrea Fratoni (Elio), Alexander Gusev (Glordon), Alessandra Mastronardi (Olga Solís), Adriano Giannini (Lord Grigon), Lucio Corsi (Ambasciatore Tegmen) e Neri Marcorè (Manuale Universale dell’Utente).

A seguire, riflettori puntati su Italia’s Got Talent, che vedrà la sua finale trasmessa in diretta su Disney+ il 31 ottobre, un evento senza precedenti per il servizio streaming. I giudici Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano, insieme al conduttore Fru, hanno confermato il ritorno del talent show il 5 settembre con un episodio settimanale.

Grande attenzione anche per FolleMente, la commedia italiana firmata da Paolo Genovese, che debutterà su Disney+ il 6 giugno. Il cast, salito sul palco per l’occasione, include Pilar Fogliati, Edoardo Leo e Vittoria Puccini. Il film, prodotto in collaborazione con Lotus Production, Rai Cinema e Disney+, racconta con ironia e romanticismo tutto ciò che passa per la mente durante un primo appuntamento.

Lo showcase ha anche annunciato una rivoluzione nel panorama sportivo in streaming: dalla stagione 2025/26, Disney+ diventerà la casa della UEFA Women’s Champions League in Europa. Tutte le 75 partite saranno disponibili in diretta sulla piattaforma senza costi aggiuntivi, con una produzione targata ESPN in più lingue e contenuti extra pre e post-match. L’accordo quinquennale rinnova anche il sostegno al programma UEFA Playmakers, che ha già coinvolto oltre 132.000 bambine in 46 paesi europei.

L’evento ha inoltre valorizzato l’impegno sociale di Disney Italia, ricordando la collaborazione con organizzazioni come Medicinema, che porta la magia del cinema negli ospedali italiani.

Non sono mancate anticipazioni anche sul fronte delle esperienze Disney: nel 2026 verrà inaugurata l’area tematica ispirata a Frozen a Disneyland Paris, mentre Disney Cruise Line si prepara a lanciare la nuova nave Disney Destiny a novembre.

DISNEY+ E LE USCITE DEL 2025

Sul fronte streaming, il 2025 sarà un anno ricco di contenuti esclusivi. Tra le novità più attese:

Predator: Killer of Killers (6 giugno)

Ironheart della Marvel Television (25 giugno)

The Bear Stagione 4 (26 giugno)

Alien: Pianeta Terra (13 agosto)

Adults di FX (29 maggio)

Welcome to Wrexham Stagione 4 (29 maggio)

All’s Fair, legal drama con Kim Kardashian e Naomi Watts (autunno 2025)

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo Stagione 2 (dicembre 2025)

Only Murders in the Building Stagione 5, Paradise Stagione 2 e Shōgun Stagione 2 (date in arrivo)

Per National Geographic spiccano Tucci in Italy, già disponibile, e Underdogs, narrato da Ryan Reynolds, in arrivo nel 2025.

LE USCITE CINEMATOGRAFICHE IN ARRIVO

Al cinema, Disney porta una line-up variegata tra grandi ritorni e nuove avventure:

Elio (18 giugno)

I Fantastici 4: Gli Inizi (23 luglio)

Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo (6 agosto)

I Roses (27 agosto)

TRON: Ares (9 ottobre)

Predator: Badlands (6 novembre)

Zootropolis 2 (26 novembre)

Avatar: Fuoco e Cenere (17 dicembre)

Deliver Me from Nowhere, dedicato all’album “Nebraska” di Bruce Springsteen (data da definire)

