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Il ritorno di Katsuhiro Otomo: nuovo studio anime e progetto in sviluppo

12/05/2026 news di Stella Delmattino

Dopo anni di silenzio, il creatore di Akira annuncia Oval Gear e conferma una nuova produzione animata già in lavorazione

oval gear studio otomo 2026 film

Dopo anni di silenzio, Katsuhiro Otomo torna ufficialmente al centro dell’industria anime. Il creatore di Akira ha annunciato la nascita di Oval Gear, un nuovo studio di animazione che lavorerà a produzioni originali e nuovi progetti guidati direttamente dal regista giapponese.

L’annuncio è arrivato attraverso i nuovi canali ufficiali dello studio, accompagnati dalla conferma che una nuova opera animata è già in sviluppo. Per molti appassionati, si tratta di uno dei ritorni più importanti degli ultimi anni nel mondo dell’animazione giapponese.

Secondo le prime informazioni diffuse, Oval Gear nasce con l’obiettivo di portare avanti lo stile visivo e l’approccio creativo che Otomo ha costruito nel corso della sua carriera, oltre a trasmettere questo patrimonio artistico alle nuove generazioni di animatori.

La nuova realtà lavorerà sia alla produzione di anime originali sia alla formazione di nuovi artisti e animatori. Lo studio ha già aperto candidature per staff interno e collaboratori freelance, segnale che la struttura è già operativa e in fase di espansione.

Il nome di Otomo resta il centro dell’attenzione. Il regista è considerato una delle figure più influenti nella storia dell’animazione giapponese, soprattutto grazie ad Akira, opera che ha ridefinito il rapporto tra anime, fantascienza e cyberpunk su scala globale.

Negli ultimi anni Otomo è rimasto relativamente distante dai grandi progetti anime. Dopo il lavoro su Short Peace, il regista aveva annunciato nel 2019 il film Orbital Era, ma col tempo gli aggiornamenti erano diventati sempre più rari.

Proprio per questo la nascita di Oval Gear viene letta come un segnale importante. La nuova struttura suggerisce infatti una gestione più diretta e centralizzata dei futuri progetti legati a Otomo.

A più di trent’anni da Akira, il suo nome continua infatti ad avere un peso enorme nell’industria anime.

Uno degli aspetti che ha attirato subito l’attenzione riguarda proprio Orbital Era. Il materiale promozionale di Oval Gear include infatti immagini e riferimenti che sembrano collegarsi direttamente al film annunciato anni fa.

Anche se non esiste ancora una conferma ufficiale, molti fan interpretano questi dettagli come un possibile indizio sul fatto che il progetto sia ancora vivo e possa diventare la prima vera produzione dello studio.

Orbital Era era stato annunciato come un film sci-fi ambientato in una colonia spaziale in costruzione, con il classico approccio realistico e dettagliato che ha sempre caratterizzato Otomo.

L’annuncio del nuovo studio ha inevitabilmente riacceso anche le discussioni sul remake anime di Akira, progetto di cui si parla ormai da anni senza novità concrete.

Al momento non esistono conferme ufficiali sul coinvolgimento diretto di Oval Gear, ma il fatto che Otomo abbia ora una propria struttura produttiva rende questa possibilità più credibile rispetto al passato.

Resta comunque probabile che il regista voglia prima definire l’identità dello studio attraverso un progetto originale.

Per il momento Oval Gear resta avvolto da molte incognite, ma l’annuncio segna comunque un passaggio importante per il settore anime. Non capita spesso che un autore del peso di Katsuhiro Otomo torni con un nuovo studio personale dopo anni di attività limitata.

Molto dipenderà dal primo progetto ufficiale e dalla capacità dello studio di costruire una propria identità senza vivere soltanto dell’eredità di Akira.

Dopo anni lontano dai grandi riflettori, Otomo torna quindi con qualcosa che va oltre la nostalgia: uno studio costruito intorno alla propria visione creativa.

Il post ufficiale:

© Riproduzione riservata

Tags:Katsuhiro Otomo
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