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Metal Gear Solid diventa un film: Sony affida l’adattamento ai registi di Bloodlines

11/04/2026 news di Stella Delmattino

L'adattamento procede

metal gear videogame solid

Sony accelera sull’adattamento di uno dei videogiochi più iconici di sempre. Metal Gear Solid diventerà un film, e il progetto prende forma con una scelta precisa alla regia: Zach Lipovsky e Adam B. Stein, reduci dal successo di Final Destination: Bloodlines.

L’operazione è ambiziosa. Parliamo di un franchise con quasi quarant’anni di storia, nato dalla mente di Hideo Kojima e diventato nel tempo un punto di riferimento per il genere stealth e per la narrazione videoludica più cinematografica. Non è un caso che Hollywood ci provi da anni, senza mai arrivare a un risultato concreto. Ora, però, Sony sembra voler fare sul serio.

Il film sarà sviluppato sotto l’etichetta Columbia Pictures, con produzione affidata a Avi Arad e Ari Arad, nomi ben noti nel mondo degli adattamenti da fumetti e videogiochi. L’obiettivo è chiaro: costruire un titolo da grande pubblico, potenzialmente in grado di aprire la strada a un franchise cinematografico.

La scelta di Lipovsky e Stein non è casuale. Il recente Final Destination: Bloodlines ha rilanciato una saga storica, dimostrando come i due registi sappiano lavorare su materiale già noto, aggiornandolo per un pubblico contemporaneo senza perdere l’identità originale. È esattamente il tipo di approccio che servirà per affrontare un universo complesso come quello di Metal Gear Solid.

Il gioco, al centro del progetto, ruota attorno a missioni militari segrete, armi di distruzione di massa e infiltrazioni ad alto rischio. Il fulcro narrativo è il tentativo di fermare il Metal Gear, un sistema bellico avanzato capace di lanciare attacchi nucleari. Un impianto che mescola azione, spionaggio e riflessione politica, e che negli anni ha costruito una fanbase estremamente esigente.

Proprio questo sarà il nodo principale dell’adattamento: trovare un equilibrio tra fedeltà e accessibilità. Il mondo creato da Kojima è stratificato, pieno di riferimenti e personaggi complessi. Portarlo al cinema richiede una semplificazione inevitabile, ma anche una visione chiara per non perdere ciò che lo rende riconoscibile.

I due registi hanno già dichiarato il loro entusiasmo, sottolineando il legame personale con il materiale di partenza. L’intenzione è quella di rispettare l’identità del franchise, lavorando però su un linguaggio cinematografico capace di trasformarlo in un vero evento da sala.

Il progetto rientra inoltre in un accordo più ampio tra Lipovsky, Stein e Sony, che li vedrà coinvolti nello sviluppo di più titoli, inclusi progetti animati come un film dedicato a Venom. Segno che lo studio punta a costruire una collaborazione stabile e a lungo termine.

Per ora non ci sono dettagli su cast o data di uscita, ma il fatto che il film sia entrato ufficialmente in sviluppo segna un passaggio importante. Dopo anni di tentativi falliti, Metal Gear Solid torna al centro dell’attenzione cinematografica con una squadra che ha già dimostrato di saper lavorare su franchise consolidati.

Resta da capire se questa sarà la volta giusta. L’ambizione è alta, il materiale di partenza lo è ancora di più. E proprio per questo, il margine di errore è minimo.

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