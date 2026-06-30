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Portal, Kane Parsons visita la sede della Valve e scatena le voci sul film

30/06/2026 news di Stella Delmattino

Il regista di Backrooms, che ha più volte indicato il celebre videogioco tra le sue maggiori fonti d'ispirazione, ha condiviso alcune immagini dalla sede dello studio

portal 2 videogame valve

Una semplice visita è bastata per alimentare le speranze dei fan di Portal. Il regista di Backrooms, Kane Parsons, ha condiviso sui social alcune immagini scattate all’interno della sede della Valve Corp., senza aggiungere alcuna spiegazione. Tanto è bastato perché in rete si riaccendessero le speculazioni su un possibile adattamento cinematografico del celebre videogioco.

Parsons sta promuovendo in questi giorni Backrooms, il suo debutto nel cinema, ma durante il tour stampa non ha mai nascosto la sua passione per la saga di Portal, indicandola più volte come una delle opere che hanno maggiormente influenzato il suo percorso creativo.

La pubblicazione delle fotografie direttamente dagli uffici della Valve ha quindi spinto molti fan a ipotizzare che possano essere in corso contatti legati a un futuro progetto cinematografico.

Nei mesi scorsi il regista aveva spiegato che Portal, e in particolare Portal 2, rappresenta una delle influenze più importanti della sua carriera.

“Portal è probabilmente la più grande influenza creativa di tutta la mia vita. Direi soprattutto Portal 2. Mi affascina il modo in cui riesce a essere assurdo, ironico e allo stesso tempo profondamente inquietante.”

Un approccio che molti spettatori hanno ritrovato anche in Backrooms, dove spazi surreali e atmosfere sospese ricordano alcune delle sensazioni trasmesse dalla celebre serie della Valve.

Al momento non esiste alcuna conferma sull’esistenza di un film dedicato a Portal. La visita potrebbe essere stata semplicemente un incontro informale o un tour degli studi.

Tuttavia, considerando il forte legame dichiarato da Parsons con il videogioco, molti fan ritengono che possa trattarsi del primo indizio di un progetto destinato a prendere forma in futuro. Per ora, però, resta soltanto una suggestione e non è stato annunciato alcun adattamento ufficiale.

© Riproduzione riservata

Tags:Kane Parsons
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