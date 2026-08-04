Sezione:

Home » News » Ready Player Two è ancora vivo: Zak Penn conferma che sta scrivendo il sequel

Ready Player Two è ancora vivo: Zak Penn conferma che sta scrivendo il sequel

04/08/2026 news di Stella Delmattino

Dopo anni di silenzio, lo sceneggiatore del primo film rivela che il progetto è ancora in sviluppo

ready player two libro cline

Dopo anni di aggiornamenti frammentari, Ready Player Two torna finalmente a dare segnali di vita. Lo sceneggiatore Zak Penn, autore del copione del primo film, ha infatti confermato di essere attualmente al lavoro sulla sceneggiatura del sequel, suggerendo che il progetto non sia stato accantonato da Warner Bros. come molti avevano ormai ipotizzato.

La rivelazione è arrivata nel corso di un’intervista concessa a The Direct, rappresentando l’aggiornamento più concreto sul film da diverso tempo.

Secondo Penn, la sceneggiatura di Ready Player Two è attualmente in lavorazione. Il film dovrebbe adattare l’omonimo romanzo pubblicato da Ernest Cline nel 2020, seguito diretto di Ready Player One.

Warner Bros. aveva annunciato l’intenzione di realizzare il sequel già nel luglio del 2020, ma negli anni successivi il progetto era praticamente scomparso dai radar, alimentando dubbi sulla sua effettiva realizzazione.

Se la produzione dovesse iniziare nel corso del 2027, l’uscita ipotizzata per il 2028 rimarrebbe ancora teoricamente possibile.

Uno dei principali interrogativi riguarda il coinvolgimento di Steven Spielberg. Il regista aveva diretto il primo capitolo nel 2018, trasformando il romanzo di Cline in un kolossal fantascientifico ricco di riferimenti alla cultura pop.

Nel marzo 2024, però, Spielberg aveva chiarito che per il sequel avrebbe assunto esclusivamente il ruolo di produttore, senza tornare dietro la macchina da presa.

Una scelta che segna una differenza importante rispetto al primo film, il cui equilibrio tra live action ed effetti digitali era stato indicato da molti come uno dei principali punti di forza della produzione.

Distribuito nel marzo 2018, Ready Player One era ambientato in un futuro distopico dominato dall’OASIS, immenso universo virtuale creato dal geniale James Halliday. Il protagonista Wade Watts, interpretato da Tye Sheridan, partecipava a una gigantesca caccia al tesoro digitale destinata a decidere il futuro dell’intero sistema.

Il film incassò circa 608 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget stimato intorno ai 175 milioni, ottenendo recensioni generalmente positive e confermandosi uno dei maggiori successi commerciali della carriera recente di Spielberg.

Per il momento Warner Bros. non ha annunciato una data ufficiale né confermato l’inizio delle riprese. Tuttavia, le dichiarazioni di Zak Penn indicano chiaramente che il progetto continua ad avanzare dietro le quinte.

Resta ora da capire quando lo studio deciderà di accelerare la produzione e chi raccoglierà l’eredità registica lasciata da Spielberg. Dopo anni di silenzio, però, Ready Player Two sembra essere finalmente tornato in partita.

© Riproduzione riservata

Tags:
Warhammer 40k animazione film
Sci-Fi & Fantasy

Warhammer 40.000 si espande: Henry Cavill produce una nuova serie animata per Prime Video

 di Stella Delmattino

L'universo di Games Workshop continua a crescere su Amazon: lo spin-off nascerà dall'episodio di Secret Level dedicato a Warhammer 40.000, mentre prosegue anche la serie live action

cappellaio matto alice
Sci-Fi & Fantasy

Alice nel Paese delle Meraviglie: il Cappellaio Matto avrà un film dal co-regista de Il Grinch

 di Stella Delmattino

Gli Amazon MGM Studios stanno sviluppando un film animato dedicato a uno dei personaggi più iconici creati da Lewis Carroll. Alla sceneggiatura c'è Scott Mosier, co-regista de Il Grinch

elden ring film garland 2028
Sci-Fi & Fantasy

Elden Ring, terminate le riprese del film di Alex Garland: la post-produzione sarà lunghissima

 di Stella Delmattino

L'adattamento del celebre videogioco FromSoftware richiederà molto lavoro per gli effetti visivi

Dungeons and Dragons L'onore dei ladri (2023) film
Sci-Fi & Fantasy

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri 2 esiste già, ma Paramount potrebbe non realizzarlo mai

 di Stella Delmattino

Gli autori del primo film rivelano di aver completato la sceneggiatura del sequel, facendo il punto sul futuro della saga fantasy

Horror & Thriller

Bad Lieutenant: Tokyo, il trailer: Takashi Miike scatena Shun Oguri e Lily James nel nuovo incubo criminale

Il regista di Audition porta in Giappone la saga inaugurata da Abel Ferrara, affiancando al detective corrotto di Shun Oguri una misteriosa agente dell’FBI interpretata da Lily James

 Leggi di più
Horror & Thriller

Hokum, spiegazione del finale: cosa tormenta davvero Ohm e qual è il ruolo della strega?

Il film di Damian McCarthy scioglie il mistero dell’hotel, ma lascia volutamente aperto il confine tra apparizioni reali e allucinazioni. Ecco cosa accade a Ohm, Fiona e Mal

 Leggi di più
Horror & Thriller

Hokum, recensione: Adam Scott entra nell’inferno di un hotel irlandese

Il regista di Oddity, Damian McCarthy, firma una ghost story tra folk horror, traumi e stregoneria: un film ricco di atmosfera e grandi spaventi, anche se meno compatto del precedente

 Leggi di più
Horror & Thriller

A metà tra House of Cards e 24, ricca di complotti e giochi di potere: il thriller politico Netflix che devi vedere

Analisi della serie con Kiefer Sutherland su Netflix. Un thriller politico che mescola gli intrighi di House of Cards con il ritmo di 24.

 Leggi di più
Horror & Thriller

Training Day e lo scandalo Rampart: la storia vera dietro il poliziotto più corrotto del cinema

Training Day e lo scandalo Rampart: la storia vera del poliziotto corrotto di Denzel Washington. Le connessioni reali e il film cult del 2001.

 Leggi di più