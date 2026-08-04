Ready Player Two è ancora vivo: Zak Penn conferma che sta scrivendo il sequel
04/08/2026 news di Stella Delmattino
Dopo anni di silenzio, lo sceneggiatore del primo film rivela che il progetto è ancora in sviluppo
Dopo anni di aggiornamenti frammentari, Ready Player Two torna finalmente a dare segnali di vita. Lo sceneggiatore Zak Penn, autore del copione del primo film, ha infatti confermato di essere attualmente al lavoro sulla sceneggiatura del sequel, suggerendo che il progetto non sia stato accantonato da Warner Bros. come molti avevano ormai ipotizzato.
La rivelazione è arrivata nel corso di un’intervista concessa a The Direct, rappresentando l’aggiornamento più concreto sul film da diverso tempo.
Secondo Penn, la sceneggiatura di Ready Player Two è attualmente in lavorazione. Il film dovrebbe adattare l’omonimo romanzo pubblicato da Ernest Cline nel 2020, seguito diretto di Ready Player One.
Warner Bros. aveva annunciato l’intenzione di realizzare il sequel già nel luglio del 2020, ma negli anni successivi il progetto era praticamente scomparso dai radar, alimentando dubbi sulla sua effettiva realizzazione.
Se la produzione dovesse iniziare nel corso del 2027, l’uscita ipotizzata per il 2028 rimarrebbe ancora teoricamente possibile.
Uno dei principali interrogativi riguarda il coinvolgimento di Steven Spielberg. Il regista aveva diretto il primo capitolo nel 2018, trasformando il romanzo di Cline in un kolossal fantascientifico ricco di riferimenti alla cultura pop.
Nel marzo 2024, però, Spielberg aveva chiarito che per il sequel avrebbe assunto esclusivamente il ruolo di produttore, senza tornare dietro la macchina da presa.
Una scelta che segna una differenza importante rispetto al primo film, il cui equilibrio tra live action ed effetti digitali era stato indicato da molti come uno dei principali punti di forza della produzione.
Distribuito nel marzo 2018, Ready Player One era ambientato in un futuro distopico dominato dall’OASIS, immenso universo virtuale creato dal geniale James Halliday. Il protagonista Wade Watts, interpretato da Tye Sheridan, partecipava a una gigantesca caccia al tesoro digitale destinata a decidere il futuro dell’intero sistema.
Il film incassò circa 608 milioni di dollari nel mondo a fronte di un budget stimato intorno ai 175 milioni, ottenendo recensioni generalmente positive e confermandosi uno dei maggiori successi commerciali della carriera recente di Spielberg.
Per il momento Warner Bros. non ha annunciato una data ufficiale né confermato l’inizio delle riprese. Tuttavia, le dichiarazioni di Zak Penn indicano chiaramente che il progetto continua ad avanzare dietro le quinte.
Resta ora da capire quando lo studio deciderà di accelerare la produzione e chi raccoglierà l’eredità registica lasciata da Spielberg. Dopo anni di silenzio, però, Ready Player Two sembra essere finalmente tornato in partita.
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