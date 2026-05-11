Westworld torna al cinema: Warner rilancia Il mondo dei robot

Westworld – conosciuto in Italia anche come Il mondo dei robot – sta per tornare ancora una volta.

Secondo Deadline, Warner Bros. sta sviluppando un nuovo film tratto dall’universo sci-fi creato da Michael Crichton, con David Koepp incaricato della sceneggiatura.

E il nome non è casuale.

Koepp è infatti uno degli sceneggiatori più legati all’immaginario di Crichton: ha scritto Jurassic Park per Steven Spielberg, oltre a Il mondo perduto: Jurassic Park e il recente Jurassic World La Rinascita. Inoltre tornerà a collaborare con Spielberg anche nel blockbuster fantascientifico Disclosure Day.

Per ora i dettagli sul progetto restano segreti, ma Deadline sostiene che un importante regista sarebbe già interessato a dirigere il film.

L’universo di Westworld nasce nel 1973 proprio con Il mondo dei robot, scritto e diretto dallo stesso Michael Crichton, ambientato in un futuristico parco a tema per adulti popolato da androidi. Quando uno dei robot va fuori controllo, la vacanza dei visitatori si trasforma in un incubo tecnologico.

Il film originale – con Yul Brynner, Richard Benjamin e James Brolin – è diventato uno dei punti di riferimento della fantascienza anni ’70, anticipando temi che oggi sembrano ancora più attuali: intelligenza artificiale, coscienza artificiale e rapporto tra esseri umani e tecnologia.

Negli ultimi anni il franchise era tornato in auge grazie alla serie HBO Westworld creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, cancellata nel 2022 dopo quattro stagioni.

La serie aveva progressivamente trasformato il concept originale in una riflessione molto più ampia su memoria, identità e libero arbitrio, diventando uno degli show sci-fi più ambiziosi e divisivi dell’ultimo decennio.

Proprio per questo sarà interessante capire quale direzione prenderà il nuovo film.

Warner potrebbe scegliere di tornare alle radici thriller-techno de Il mondo dei robot oppure sfruttare l’eredità filosofica lasciata dalla serie HBO. In entrambi i casi, il coinvolgimento di David Koepp suggerisce una possibile attenzione maggiore all’intrattenimento puro e alla tensione narrativa.

E considerando il ritorno sempre più forte della fantascienza adulta a Hollywood, il momento per riportare Westworld sul grande schermo potrebbe essere perfetto.

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