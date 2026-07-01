Sezione:

Home » TV » Sci-Fi & Fantasy » Cyberpunk: Edgerunners stagione 2, il teaser scatena il caos: svelati i nuovi protagonisti

Titolo originale: ???????: ???????? , uscita: 13-09-2022. Stagioni: 1.

Cyberpunk: Edgerunners stagione 2, il teaser scatena il caos: svelati i nuovi protagonisti

01/07/2026 trailer news di Stella Delmattino

Netflix rilancia l'anime ambientato a Night City con una nuova storia ricca di azione e mistero

Cyberpunk Edgerunners 2 stagione 2 netflix

Netflix e CD Projekt RED hanno diffuso un nuovo teaser della secnda stagione di Cyberpunk: Edgerunners, mostrando il ritorno dell’anime nel cuore violento e ipercolorato di Night City. La nuova stagione arriverà nell’autunno 2026 e non proseguirà direttamente la storia precedente, ma racconterà un arco narrativo completamente inedito.

Il teaser, accompagnato dal brano You Can’t Run From Me di Rico Nasty, punta subito su azione frenetica, sparatorie, sangue e atmosfere al neon, riprendendo l’energia visiva che aveva reso la prima stagione uno degli anime più apprezzati legati al mondo dei videogiochi.

Cyberpunk: Edgerunners 2 sarà composto da 10 episodi e viene descritto come una storia autonoma di redenzione e vendetta. Non si tratterà quindi di una continuazione diretta della prima stagione, ma di un nuovo viaggio nel lato più brutale e disperato di Night City.

La scelta conferma la volontà di trasformare Edgerunners in un contenitore narrativo più ampio, capace di raccontare nuove vite, nuove cadute e nuove ossessioni all’interno dell’universo creato da Cyberpunk 2077.

Il teaser offre anche un primo sguardo alla nuova squadra di edgerunners. Tra i personaggi principali ci sarà Roman Carax, un ragazzo che filma il caos con una vecchia videocamera; Talia Yang, riconoscibile per i capelli rosa, la maschera tattica e le doppie pistole; D, una netrunner dai capelli appuntiti e con una cicatrice rossa sul volto; e Weak “King” Kingsley, veterano del gruppo armato con un enorme cannone.

Quattro figure molto diverse, che sembrano già pensate per incarnare alcune delle ossessioni tipiche del mondo cyberpunk: il bisogno di documentare la violenza, la sopravvivenza come spettacolo, la dipendenza dalla tecnologia e il prezzo umano della leggenda.

Alla produzione torna Studio Trigger, già responsabile dell’impatto visivo della prima stagione. Questa volta la regia è affidata a Kai Ikarashi, che aveva lavorato agli storyboard del ciclo precedente, mentre Bartosz Sztybor torna come sceneggiatore, produttore e showrunner.

Il primo teaser lascia intendere che la nuova stagione non abbia alcuna intenzione di ammorbidire il tono della serie: Cyberpunk: Edgerunners 2 sembra voler ripartire da ciò che aveva funzionato meglio, cioè una miscela di azione brutale, tragedia urbana e personaggi destinati a bruciare troppo in fretta.

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube

Tags:
Poster di Kaiju No 8
Sci-Fi & Fantasy

Questo anime mescola la fantascienza di Pacific Rim e l’horror più splatter che abbiate mai visto

 di Andrea Palazzolo

Kaiju No. 8: analisi dell'anime su Crunchyroll. Un protagonista trentaduenne che diventa il mostro che doveva combattere.

Emma Stone in Maniac
Sci-Fi & Fantasy

Questa miniserie Netflix con Emma Stone che richiama Blade Runner, Black Mirror e Scissione merita di essere riscoperta

 di Andrea Palazzolo

Nel 2018 Netflix metteva a catalogo un prodotto dalle atmosfere sci-fi molto particolari

undici è viva finale stranger things 5
Sci-Fi & Fantasy

Stranger Things: c’è un patto segreto tra Millie Bobby Brown e i fratelli Duffer sul finale

 di Stella Delmattino

L'attrice rivela che soltanto lei e i creatori della serie conoscono il vero destino di Undici, un segreto destinato a rimanere tale almeno per il momento

Avatar - La leggenda di Aang Stagione 2 serie netflix
Sci-Fi & Fantasy

Avatar – La leggenda di Aang recensione stagione 2: cresce lo spettacolo, non la profondità

 di Marco Tedesco

La seconda stagione migliora sotto il profilo tecnico, ma una scrittura troppo compressa continua a penalizzare ritmo, personaggi ed emozioni

Azione & Avventura

Recensione X-Men ’97 stagione 2: un ritorno esplosivo che conferma il meglio della Marvel Animation

Dopo l'acclamata prima stagione, gli X-Men affrontano Apocalisse attraverso passato, presente e futuro in un nuovo capitolo che alza ancora l'asticella tra azione, emozione e fedeltà ai fumetti

 Leggi di più
Azione & Avventura

Taylor Sheridan contro Hollywood: “I dirigenti vogliono controllare tutto senza sapere come si sviluppa una storia”

Il creatore di Yellowstone e Landman critica il peso degli executive, liquida l'importanza degli Emmy e spiega perché non scrive pensando ai critici

 Leggi di più
Azione & Avventura

James Bond, l’ex casting director boccia Jacob Elordi e Callum Turner

Debbie McWilliams, storica responsabile del casting della saga, spiega perché il prossimo 007 dovrebbe restare un volto poco conosciuto

 Leggi di più
Azione & Avventura

Odissea: un’esperta di Omero difende le scelte di Christopher Nolan

Emily Wilson, una delle massime studiose del poema omerico, spiega perché alcune delle decisioni più discusse del regista sono in realtà perfettamente coerenti con lo spirito dell'opera

 Leggi di più
Azione & Avventura

Not Alone: il trailer del nuovo film animato della Illumination con Timothée Chalamet e Selena Gomez

L'attore e la cantante guidano il cast vocale della nuova avventura originale dello studio di Cattivissimo Me, tra alieni, razzi e una romantica missione nello spazio

 Leggi di più