Cyberpunk: Edgerunners stagione 2, il teaser scatena il caos: svelati i nuovi protagonisti

Netflix e CD Projekt RED hanno diffuso un nuovo teaser della secnda stagione di Cyberpunk: Edgerunners, mostrando il ritorno dell’anime nel cuore violento e ipercolorato di Night City. La nuova stagione arriverà nell’autunno 2026 e non proseguirà direttamente la storia precedente, ma racconterà un arco narrativo completamente inedito.

Il teaser, accompagnato dal brano You Can’t Run From Me di Rico Nasty, punta subito su azione frenetica, sparatorie, sangue e atmosfere al neon, riprendendo l’energia visiva che aveva reso la prima stagione uno degli anime più apprezzati legati al mondo dei videogiochi.

Cyberpunk: Edgerunners 2 sarà composto da 10 episodi e viene descritto come una storia autonoma di redenzione e vendetta. Non si tratterà quindi di una continuazione diretta della prima stagione, ma di un nuovo viaggio nel lato più brutale e disperato di Night City.

La scelta conferma la volontà di trasformare Edgerunners in un contenitore narrativo più ampio, capace di raccontare nuove vite, nuove cadute e nuove ossessioni all’interno dell’universo creato da Cyberpunk 2077.

Il teaser offre anche un primo sguardo alla nuova squadra di edgerunners. Tra i personaggi principali ci sarà Roman Carax, un ragazzo che filma il caos con una vecchia videocamera; Talia Yang, riconoscibile per i capelli rosa, la maschera tattica e le doppie pistole; D, una netrunner dai capelli appuntiti e con una cicatrice rossa sul volto; e Weak “King” Kingsley, veterano del gruppo armato con un enorme cannone.

Quattro figure molto diverse, che sembrano già pensate per incarnare alcune delle ossessioni tipiche del mondo cyberpunk: il bisogno di documentare la violenza, la sopravvivenza come spettacolo, la dipendenza dalla tecnologia e il prezzo umano della leggenda.

Alla produzione torna Studio Trigger, già responsabile dell’impatto visivo della prima stagione. Questa volta la regia è affidata a Kai Ikarashi, che aveva lavorato agli storyboard del ciclo precedente, mentre Bartosz Sztybor torna come sceneggiatore, produttore e showrunner.

Il primo teaser lascia intendere che la nuova stagione non abbia alcuna intenzione di ammorbidire il tono della serie: Cyberpunk: Edgerunners 2 sembra voler ripartire da ciò che aveva funzionato meglio, cioè una miscela di azione brutale, tragedia urbana e personaggi destinati a bruciare troppo in fretta.

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