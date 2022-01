Full trailer per Moon Knight (serie Disney+): il caos regna nella mente di Oscar Isaac

A qualche settimana dal teaser, Disney+ ha diffuso oggi il poster e il trailer di Moon Knight, attesissima serie collegata al MCU dei Marvel Studios che è stata scritta e sviluppata dallo sceneggiatore Jeremy Slater (The Umbrella Academy) e che vede protagonista il vincitore del Golden Globe Oscar Isaac (Dune, Ex Machina) nei panni dell’antieroe del titolo.

Questa la trama ufficiale:

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita.

Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector.

Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Il video in chiusura evidenzia il tono maturo e oscuro dello show, anticipando le complesse identità multiple del personaggio del titolo, dandoci anche un assaggio di Oscar Isaac in costume.

La serie segna il debutto in versione live-action dell’iconico personaggio, che dovrebbe in seguito comparire anche nei futuri film del MCU.

Gli episodi di Moon Knight sono stati diretti dal regista egiziano Mohamed Diab e dal duo Justin Benson e Aaron Moorhead (Spring, The Endless). Oscar Isaac è anche produttore esecutivo.

Nel cast ci sono anche Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy.

Creato da Doug Moench e Don Perlin nel 1975 per l’albo “Werewolf by Night” #32, Moon Knight è l’alter ego di Marc Spector, il figlio di un rabbino ebreo-americano che è cresciuto fino a diventare un pugile dei pesi massimi e poi un marine degli Stati Uniti. Spector è un mercenario con numerosi alter ego, come il tassista Jake Lockley e il playboy milionario Steven Grant, usati per combattere meglio il crimine.

In attesa di vederla su Disney+ dal 30 marzo, di seguito trovate intanto il full trailer doppiato in italiano di Moon Knight, che ci dà un assaggio delle sue atmosfere:

