Hazbin Hotel, stagione 1: la recensione degli 8 episodi della blasfema serie animata (su Prime Video)

La benintenzionata figlia di Lucifero in persona e il suo entourage di stravaganti demoni disadattati creano una sorta di purgatorio per salvare i migliori e i più brillanti dell’Inferno dalla continua ira del Paradiso. Hazbin Hotel solletica inevitabilmente l’interesse del pubblico più avvezzo ai prodotti ‘meno commerciali’ ponendosi come una serie animata musicale e deliziosamente diabolica.

Creata da Vivienne Medrano, che qualche anno fa si è conquistata una solida base di fan grazie a un pilot finito dritto su YouTube e finanziato in modo totalmente indipendente che le ha spalancato le porte all’OK da parte di Prime Video (è coinvolta anche la A24) per la messa in cantiere una prima stagione di 8 episodi, l’irriverente Hazbin Hotel può essere descritta come uno spettacolo di Broadway infarcito di parolacce (è stato classificato Rated R), ma con un grande cuore dietro alla volgarità di facciata.

Non tutto funziona, ma non si può dire che alla 31nne Vivienne Medrano manchino inventiva e passione.

Il primo episodio, “Overture”, segue gli eventi dello storico pilot con un breve riassunto della situazione dell’Inferno. La principessa Charlie Morningstar (doppiata in originale da Erika Henningsen) racconta come suo padre, Lucifero, e sua madre Lilith, la ‘prima donna’, siano stati cacciati dal Paradiso per la loro storia d’amore illecita. Gli sforzi di Lucifero per influenzare Adamo ed Eva con il libero arbitrio portarono alla nascita del peccato. I suoi seguaci e le anime umane dannate della Terra furono quindi mandati a soffrire all’Inferno con i demoni. Ma il sovraffollamento della popolazione degli inferi porta ora a un’eliminazione annuale da parte degli angeli del Paradiso, brutali e spietati.

Charlie escogita quindi un piano per salvare i cittadini dell’Inferno dal loro massacro annuale. L’Hazbin Hotel servirà ai condannati come luogo sicuro per la redenzione. Dopo tutto, tutti meritano una possibilità di sfuggire alle sofferenze eterne. Cerca così di convincere la sua ragazza e protettrice, Vaggie, ad aiutarla in questa folle impresa.

Il rozzo barista dell’Hazbin Hotel, Husk, la minuta e psicopatica cameriera con un occhio solo Niffty e il suo unico residente, la sessuomane e multiforme Angel Dust, vengono arruolati per creare uno spot televisivo che pubblicizzi l’hotel come una via di fuga dal massacro.

Charlie cerca di convincere Heaven al primo incontro, ma Vaggie si rende conto di non avere la minima idea di come dirigere uno spot. La donna allora si rivolge ad Alastor, un potente Overlord e Demone della Radio, ma la sua assistenza ha un prezzo.

Hazbin Hotel ribalta il classico copione biblico sulle rigide definizioni di Bene e Male. L’Inferno e i suoi demoni non sono tutti cattivi, nonostante le loro precedenti azioni peccaminose. Il Paradiso, invece, è gestito da angeli narcisisti e arroganti che si divertono a sterminarli senza pietà e l’Inferno non ha difese contro di loro.

L’incontro iniziale di Charlie con Adam, ora un angelo, rivela in modo esilarante la sua vera natura. Il problema è che gli oppressori dell’Inferno non hanno nulla di divino.

Questa visione sarà ovviamente ‘eretica’ per i cristiani fondamentalisti, quindi non è destinato a loro o a chi si sente offeso dall’umorismo a tema religioso.

Le animazioni e le rappresentazioni dei personaggi sono quanto di più bizzarro possibile. Charlie e Vaggie hanno un aspetto umano, ma tutti gli altri e le ambientazioni trasformano la normalità in una sorta di singolarità. I demoni hanno abilità diverse a seconda del loro ruolo. Il cazzutissimo Alastor ha una testa di gatto e sfoggia un ghigno malvagio e affilato. Viene costantemente sfidato da altri demoni per vari motivi e svolge un ruolo chiave nella narrazione generale con dialoghi sostanziosi. Altri, come lo strampalato Niffty, aggiungono gag e commenti reazionari alle varie gag.

La definizione di ‘stranezze’ è quindi un eufemismo, ma i personaggi crescono con l’avanzare della serie.

Ogni episodio è caratterizzato da numeri musicali che mettono in risalto l’impressionante gamma dei doppiatori e le canzoni, ricche di imprecazioni, suscitano grandi risate con i loro testi sconci. La sfilza di compositori scelti da Vivienne Medrano merita una parte del merito per il successo dello show e non è necessario che vi piaccia la trama per apprezzare il talento che viene mostrato a livello sonoro.

Hazbin Hotel utilizza il sesso e le perversioni come principale carburante comico. Angel Dust, un’attrice di film per adulti che si dedica a tutti i tipi di incontri più bizzarri, è l’ossessione lussuriosa di numerosi demoni arrapati. Queste sottotrame scabrose suscitano piccole risate prima di esaurirsi.

L’attenzione di Vivienne Medrano verso la liberazione sessuale è chiaramente comprensibile, ma esagerata fino allo sfinimento. Per fortuna, non ci sono nudi animati perversi ad accompagnare la frivolezza sessuale. La showrunner ha saggiamente omesso di scoprire centimetri di pelle, perché sarebbe stata un’ulteriore distrazione da una narrazione già visivamente impegnativa.

Hazbin Hotel parte fortissimo, ma perde di lucentezza negli episodi successivi. Non è mai noiosa, solo diventa un po’ prevedibile nel tono e nella forma. È sempre più facile intuire l’arrivo di una canzone. Non è necessariamente una cosa negativa e potrebbe giovare a molti spettatori, ma è anche vero che dimostra un po’ di stanchezza.

A parte questi piccoli cavilli comunque, l’audace visione di Vivienne Medrano merita un riconoscimento per l’originalità. Hazbin Hotel, proprio come la serie dedicata ad Harley Quinn, si distingue come serie animata per adulti incentrata sulle donne e con una prospettiva diversa. Il pubblico dei cosplay sarà sicuramente entusiasta di questi personaggi.

