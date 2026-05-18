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Titolo originale: Lanterns , uscita: 16-08-2026. Stagioni: 1.

Lanterns: il nuovo teaser anticipa un thriller cosmico tra misteri alieni e atmosfere noir

19/05/2026 trailer news di Stella Delmattino

Il nuovo footage della serie DC introduce Hal Jordan e John Stewart in una storia tra indagini extraterrestri, doppie timeline e tensioni da detective thriller

lanterns serie dc hbo 2026

I DC Studios han pubblicato un nuovo trailer di Lanterns, offrendo finalmente ai fan il primo vero sguardo a Hal Jordan mentre utilizza i poteri di Green Lantern. Dopo mesi di discussioni sull’approccio più realistico e investigativo della serie HBO, le nuove immagini mostrano un progetto molto più vicino al lato cosmico del DC Universe, pur mantenendo l’atmosfera cupa e noir che caratterizzerà la storia.

Il trailer mostra finalmente Kyle Chandler con il costume di Hal Jordan, confermando l’approccio più spettacolare e fantascientifico della serie. Tra costruzioni energetiche, luci verdi e minacce extraterrestri, Lanterns sembra voler rassicurare i fan che temevano una versione troppo “grounded” del mito delle Lanterne Verdi. Compare inoltre anche Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner, con un look e un atteggiamento perfettamente in linea con la versione più arrogante e irriverente del personaggio vista nei fumetti.

Ma l’aspetto più intrigante della serie sembra essere la sua struttura narrativa. Lanterns si svilupperà infatti su due linee temporali differenti. La prima sarà ambientata nel 2016 e seguirà Hal Jordan durante un’indagine legata a un misterioso caso con elementi alieni. Nessuno sembra credere a ciò che il personaggio sta scoprendo, compresa la sceriffo interpretata da Kelly Macdonald.

Parallelamente verrà introdotto anche John Stewart, interpretato da Aaron Pierre, ancora agli inizi come Green Lantern ma destinato a diventare una figura centrale nella timeline ambientata nel 2026. Le due indagini saranno collegate tra loro e costruiranno il grande mistero della stagione, intrecciando thriller investigativo e fantascienza cosmica.

Gli autori hanno già citato True Detective come una delle principali fonti d’ispirazione, non soltanto per il tono oscuro e atmosferico, ma anche per la struttura narrativa basata su eventi separati da dieci anni. Più che un classico mystery costruito attorno alla domanda “chi è stato?”, Lanterns sembra voler esplorare soprattutto cosa sia accaduto davvero e quali conseguenze abbia lasciato dietro di sé.

Il nuovo trailer chiarisce inoltre una delle maggiori preoccupazioni del pubblico: la serie non rinuncerà agli elementi più spettacolari e interstellari del mondo di Green Lantern. Accanto al tono realistico e poliziesco emergono infatti tecnologia aliena, energia cosmica e riferimenti diretti alla Green Lantern Corps, lasciando intuire una scala narrativa molto più ampia di quanto mostrato nei primi materiali promozionali.

Se riuscirà davvero a fondere noir investigativo e mitologia cosmica senza sacrificare nessuno dei due elementi, Lanterns potrebbe diventare uno dei progetti più sorprendenti e ambiziosi dell’intero nuovo DCU. La serie debutterà il 16 agosto su HBO e HBO Max.

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube

Tags:Nathan Fillion
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