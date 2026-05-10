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Non sai cosa scegliere tra una serata fantasy e sci-fi? Con questi anime puoi avere entrambe le cose

10/05/2026 news di Andrea Palazzolo

Questi anime da vedere e rivedere fondono due generi simili e allo stesso tempo agli antipodi: fantascienza e fantasy.

dandadan serie stagione 2

Fantascienza e fantasy sono universi narrativi che, almeno sulla carta, dovrebbero viaggiare su binari paralleli. Eppure, nel mondo degli anime, questi due generi si intrecciano con una naturalezza disarmante, creando ibridi affascinanti dove la magia segue leggi scientifiche e la tecnologia assume connotati mistici. Questo territorio di confine ha un nome preciso: science fantasy, un genere dalla definizione volutamente sfumata che permette agli autori giapponesi di giocare con le convenzioni, mischiando gli elementi soprannaturali con progressi scientifici immaginari fino a renderli indistinguibili.

Ma quali sono gli anime che hanno perfezionato questa alchimia narrativa, mantenendo alta la qualità dall’inizio alla fine? Alcuni conoscono DanDaDan, ma la lista che segue raccoglie i titoli che hanno saputo bilanciare questi mondi opposti, creando esperienze memorabili che sfidano le categorizzazioni rigide. Tre anime poco conosciuti, rispetto a grandi titoli altisonanti, ma che si meritano di essere scoperti per l’audacia con cui hanno sperimentato con il genere.

A Certain Magical Index
A Certain Magical Index, fonte: Netflix

A Certain Magical Index rappresenta probabilmente l’esempio più cristallino di science fantasy nell’animazione giapponese. L’universo di Toaru, condiviso tra A Certain Magical Index e A Certain Scientific Railgun, costruisce il proprio worldbuilding attorno a un conflitto fondamentale: scienziati contro stregoni. In Academy City, gli esper manifestano poteri soprannaturali come risultato di avanzamenti scientifici, creando un paradosso affascinante dove capacità che sembrano magiche hanno origine nella ricerca tecnologica. Dall’altra parte della barricata, i veri maghi padroneggiano arti mistiche che nemmeno gli scienziati più brillanti riescono a spiegare.

La serie di Toaru viene celebrata per la ricchezza del suo impianto narrativo, che si sviluppa gradualmente attraverso molteplici capitoli, diventando sempre più stratificato e coinvolgente. Ogni nuovo arco narrativo aggiunge profondità a un mondo già complesso, dove la linea tra scienza e magia diventa sempre più sottile e sfumata.

Code Geass
Code Geass, fonte: Netflix

Code Geass, invece, viene venerato principalmente come dramma politico mecha, ma il suo titolo nasconde un elemento fantastico che sfida le convenzioni del genere. Il Geass, il potere soprannaturale che dà il nome alla serie, non segue alcuna legge scientifica: è pura magia in un mondo altrimenti ancorato a regole militari e tecnologiche. Lelouch e la sua terrificante capacità di alterare le menti rappresentano un’anomalia fantasy in un contesto che, per il resto, rimane fedele alle aspettative di un action show con forti componenti psicologiche.

Questi elementi fantastici apparentemente minori ma fondamentali per la lore non sono rari negli anime mecha. I poteri Newtype di Gundam costituiscono forse l’esempio più iconico di questa tendenza. Eppure, in Code Geass, la natura mistica del potere di Lelouch non compromette mai l’atmosfera ancorata alla realtà, seppur teatrale, della serie. La tensione narrativa rimane costante, sostenuta da una trama che non perde mai mordente.

Wolf's Rain
Wolf’s Rain, fonte: Dynit

Wolf’s Rain conclude questo viaggio con una nota completamente diversa. Non c’è leggerezza qui, nessuna comicità. La serie accompagna gli spettatori in un viaggio malinconico attraverso una distopia morente e congelata, un mondo che sta per esalare il suo ultimo respiro. L’unica speranza risiede nella leggenda dei lupi, creature fantastiche apparentemente estinte che possono guidare l’umanità verso il Paradiso.

In Wolf’s Rain, il fantasy esiste come leggenda per la maggior parte delle persone, e lo stesso vale per le meraviglie del progresso tecnologico. Eppure entrambi hanno una presenza tangibile nell’ambientazione della serie. Wolf’s Rain sembra una favola tragica che si è materializzata, inspiegabilmente, in un mondo di fantascienza. Il risultato è un’esperienza contemplativa e dolorosa, dove scienza e magia si fondono in una narrazione elegiaca sulla speranza in un mondo senza futuro.

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