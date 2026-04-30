Viaggi nel tempo che cambiano la tua percezione della realtà: questa serie è il capolavoro di Netflix (anche dopo anni)

Ci fidiamo del fatto che il tempo sia lineare. È una delle certezze più granitiche che portiamo con noi dal momento in cui iniziamo a comprendere il mondo: ieri viene prima di oggi, oggi precede domani, e così via, in una sequenza ordinata che procede verso l’infinito. Eppure, cosa succederebbe se questa convinzione fosse solo un’illusione, una comodità cognitiva che ci raccontiamo per dare un senso al caos dell’esistenza? È proprio da questa domanda che parte Dark, una delle serie sci-fi più acclamate mai prodotte da Netflix, e lo fa con un monologo d’apertura che non è solo un espediente narrativo, ma una dichiarazione d’intenti filosofica.

La serie tedesca creata da Baran bo Odar e Jantje Friese è spesso definita un capolavoro, e a ragione. In tre stagioni di narrazione densa, meticolosamente costruita e praticamente priva di sbavature, Dark non si limita a raccontare una storia di viaggi nel tempo: la utilizza come strumento per sondare la natura stessa della realtà, della causalità, del libero arbitrio. E tutto inizia con quelle parole che aprono la serie: “Ci fidiamo del fatto che il tempo sia lineare. Che proceda eternamente, uniformemente, verso l’infinito. Ma la distinzione tra passato, presente e futuro non è altro che un’illusione. Ieri, oggi e domani non sono consecutivi, sono connessi in un cerchio senza fine. Tutto è connesso“.

Si tratta di una riscrittura delle regole del gioco, un modo per avvertire lo spettatore che ciò che sta per vedere non seguirà i binari della narrazione tradizionale. Proprio come la struttura di una serie televisiva sembra lineare – episodio pilota, sviluppo, finale – anche la nostra percezione del tempo ci appare come una progressione unidirezionale in cui l’entropia aumenta, gli eventi si succedono, le conseguenze seguono le cause. Dark smonta deliberatamente questa illusione, facendo deragliare la narrazione in percorsi non lineari, in loop temporali, in paradossi che si autoalimentano.

Il monologo d’apertura attinge direttamente da una delle riflessioni più celebri di Albert Einstein sul tempo. In una lettera scritta per consolare la famiglia del suo amico Michele Besso, recentemente scomparso, il fisico tedesco scrisse: “Ora lui si è allontanato da questo strano mondo un po’ prima di me. Ciò non significa nulla. Per quelli di noi che credono nella fisica, la distinzione tra passato, presente e futuro è solo un’illusione ostinatamente persistente“. Einstein non stava semplicemente offrendo conforto retorico: stava esprimendo una verità scientifica radicata nella teoria della relatività, secondo cui lo spaziotempo è un blocco unico in cui tutti gli eventi – passati, presenti e futuri – esistono simultaneamente.

Dark prende questa idea e la trasforma in dramma umano. La serie non si limita a giocare con la fisica teorica o a riempire la narrazione di paradossi temporali per il puro gusto dell’enigma. Al contrario, usa il viaggio nel tempo come metafora per esplorare il dolore della perdita, il peso delle scelte, l’inevitabilità del destino. È una riflessione nichilista e al tempo stesso consolatoria: se tutto è già scritto, se causa ed effetto si confondono in un cerchio eterno, allora forse la vera libertà sta nell’accettare il nostro ruolo in questa danza cosmica, nel comprendere che le nostre storie trascendono la nostra volontà individuale.

Visivamente, Dark è un trionfo di atmosfera. La fotografia cupa, dominata da toni freddi e da un uso sapiente delle ombre, crea un senso di oppressione e mistero che permea ogni scena. La colonna sonora di Ben Frost completa il quadro, immergendo lo spettatore in un’esperienza sensoriale che è tanto cerebrale quanto emotiva. Ogni nota sembra amplificare il senso di inevitabilità, di fatalismo che pervade la serie.

La serie attinge anche da testi religiosi, dalla filosofia, dalla mitologia, intrecciando riferimenti colti con un dramma familiare universale. Non è necessario essere esperti di fisica quantistica o di Nietzsche per apprezzare Dark: la serie parla il linguaggio delle emozioni umane fondamentali. Il dolore di un genitore che perde un figlio, la disperazione di chi cerca risposte in un mondo che sembra caotico, la speranza di poter cambiare il passato per salvare chi amiamo. Sono temi che toccano chiunque, indipendentemente dal background culturale.

Il genere fantascientifico è ricco di serie televisive memorabili, ma la maggior parte di esse presenta difetti evidenti, momenti in cui la trama vacilla o in cui le ambizioni superano le capacità realizzative. Dark è un’eccezione rara. È una serie che non sbaglia praticamente mai un colpo, che mantiene un livello di qualità costante dall’inizio alla fine, che osa mettere in discussione le fondamenta stesse della narrazione televisiva e della nostra percezione della realtà.

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