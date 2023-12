Riflessione: Invincible e il ‘ripescaggio’ di Reginald VelJohnson nella serie animata di Prime Video

Dare il nome di un attore alle scuole superiori americane non è certo una novità per le serie animate. La scuola di Meg in I Griffin (Family Guy) è stata ad esempio intitolata sia a James Woods che ad Adam West nel corso delle stagioni ed entrambi hanno peraltro doppiato se stessi nei panni dei relativi personaggi.

L’aspetto in cui Invincible (su Prime Video) si differenzia, tuttavia, è l’aggiunta di un ulteriore livello di umorismo a questo bizzarro ‘inside joke’ ricorrente.

La scuola superiore frequentata da Mark Grayson, William, Eve e Amber prende il nome dall’attore Reginald VelJohnson, che la maggior parte delle persone ricorderà per esser stato il tenente Al Powell in Trappola di Cristallo e nella popolare sitcom degli anni ’90 Otto sotto un tetto.

L’attore oggi 71enne – piuttosto sparito dai radar ci cinema e TV – presta anche la sua voce a un personaggio di Invincible, ma invece di interpretare una versione cartoonesca di se stesso, interpretata proprio il preside della scuola che porta il suo nome.

Come se non bastasse, il cognome dell’uomo è Winslow, che corrisponde esattamente al cognome del personaggio da lui interpretato in Otto sotto un tetto per 215 episodi, Carl Winslow, un padre e agente di polizia che fa del suo meglio per essere ‘l’uomo di casa” che pensa di dover essere.

Questo non è solamente un sottile e palese omaggio a Reginald VelJohnson e alla sua carriera, ma è anche un esilarante Easter Egg per quei fan di Invincible con gli occhi (e le orecchie) di un’aquila.

Non c’è affatto alcuna ragione ovvia per cui in questo universo ci sia una scuola superiore intitolata a un caratterista degli anni ’80 e ’90, ma è chiaro che il suo impatto sull’immaginario collettivo è stato tale da giustificare il nome di un istituto per l’istruzione pubblica.

Questo mondo è pieno di supereroi, eppure il comunissimo Reginald VelJohnson li batte tutti come ‘titolare’ di questa scuola di Chicago.

La scelta di Reginald VelJohnson come preside Winslow è solo la ciliegina sulla torta. Eleva questo scherzo sopra la semplice gag sul nome e ci fa capire che l’attore stesso è coinvolto direttamente.

Nonostante un cast ricco di attori comici come Jason Mantzoukas, Gillian Jacobs e Seth Rogen, Invincible non è noto per il suo umorismo. La serie nel suo complesso ha un tono piuttosto serio, soprattutto dopo aver conosciuto le vere intenzioni di Omni-Man nei confronti della Terra. Ci sono alcune battute qua e là, ma Invincible non ha molti momenti soft, a parte i continui litigi dei gemelli Mauler su chi sia o meno il clone tra i due.

Il preside Winslow è apparso solo in un episodio della stagione 1, ma questo non significa che non sia comunque presente. Mentre Mark si sforza di tornare alla sua vita normale e prende in considerazione l’idea di lasciarsi alle spalle la vita liceale come ha fatto Eve, il preside Winslow potrebbe offrire a Mark una spalla inaspettata su cui appoggiarsi per avere consigli sugli aspetti educativi e più umani del suo futuro.

In ogni caso, anche se Reginald VelJohnson – e il preside Winslow – continueranno a far sorridere a ogni comparsata, l’inserimento dell’attore nella serie animata tratta dai fumetti di Robert Kirkman (che non ha mai commentato questa scelta) è senz’altro un’aggiunta gradita e contribuisce a portare un po’ di leggerezza mentre Invincible affronta trame e archi narrativi più pesanti.

Di seguito trovate il teaser trailer internazionale della prima parte della seconda stagione di Invincible:

