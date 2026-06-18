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Titolo originale: ?? , uscita: 17-07-2026. Regista: Choi Jung-kyu. Stagioni: 1.

The East Palace: il primo teaser della nuova serie Netflix tra fantasmi e maledizioni

18/06/2026 trailer news di Stella Delmattino

Nam Joo-hyuk guida il cast della nuova serie coreana Netflix, ambientata tra il mondo reale e una dimensione popolata da spiriti e antiche maledizioni

the east palace serie netflix 2026

Netflix ha pubblicato il primo teaser trailer di The East Palace, nuova serie fantasy horror sudcoreana che debutterà sulla piattaforma il 17 luglio.

Insieme al filmato è stato diffuso anche un teaser poster che anticipa l’atmosfera oscura e soprannaturale della produzione, destinata a mescolare elementi storici, mistero e folklore coreano.

Al centro della storia troviamo Gucheon, interpretato da Nam Joo-hyuk, un esorcista dotato della capacità di attraversare il confine tra il mondo reale e quello degli spiriti.

Quando il Re, interpretato da Jo Seung-woo, lo convoca a palazzo per indagare su una serie di eventi inspiegabili, Gucheon scopre rapidamente che l’antica residenza reale nasconde una presenza oscura e una maledizione che affonda le proprie radici nel passato.

Il teaser mostra un’atmosfera cupa e inquietante, dominata da paesaggi avvolti da energie rosso sangue, spiriti vendicativi e luoghi corrotti da antiche maledizioni.

Per trovare l’origine della minaccia, Gucheon decide di entrare direttamente nel mondo degli spiriti, una dimensione parallela che sembra riflettere in maniera distorta la realtà.

Accanto a lui troviamo Saenggang, interpretata da Noh Yoon-seo, una dama di corte che custodisce segreti destinati a rivelarsi fondamentali per comprendere ciò che sta accadendo all’interno del Palazzo Orientale.

Il trailer anticipa inoltre una serie di misteriosi fenomeni che coinvolgono il Re e la Regina Consorte, suggerendo che la minaccia soprannaturale possa essere legata direttamente alla famiglia reale.

Secondo la sinossi ufficiale, The East Palace racconterà il tentativo di Gucheon e Saenggang di scoprire la verità dietro la maledizione che perseguita il palazzo dopo essere stati convocati dal sovrano.

La serie è scritta da Kwon So-ra e Seo Jae-won, già autori di produzioni come The Guest, mentre la regia è affidata a Choi Jung-kyu, noto per lavori come Devil Judge.

Con il suo mix di horror soprannaturale, fantasy e ambientazione storica, The East Palace si candida a essere una delle nuove produzioni coreane più interessanti dell’estate Netflix.

Di seguito trovate il teaser trailer ufficiale diffuso dalla piattaforma.

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube

Tags:Sam Worthington
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