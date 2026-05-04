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Titolo originale: Due spicci , uscita: 27-05-2026. Stagioni: 1.

Zerocalcare, online il full trailer di Due Spicci: data d’uscita, trama e tutto sulla nuova serie Netflix

04/05/2026 trailer news di Stella Delmattino

Torna anche l’Armadillo doppiato da Valerio Mastandrea

due spicci serie 2026 zerocalcare

Il ritorno di Zerocalcare su Netflix entra nella fase decisiva: a poche settimane dal teaser, è stato pubblicato il full trailer ufficiale di Due Spicci, la nuova serie animata disponibile dal 27 maggio.

Si tratta del terzo progetto dell’autore romano per la piattaforma, dopo Strappare lungo i bordi (2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (2023), a conferma di una collaborazione ormai centrale per il panorama dell’animazione italiana.

Se il teaser puntava su suggestioni rapide e tono enigmatico, il full trailer amplia la prospettiva narrativa. Emergono con maggiore chiarezza i rapporti tra i personaggi e il contesto emotivo della storia, pur mantenendo uno stile riconoscibile: dialoghi serrati, ironia quotidiana e riflessioni personali.

Il risultato è coerente con il percorso dell’autore, capace di alternare leggerezza e inquietudine senza perdere identità.

La sinossi ufficiale anticipa il cuore della serie:

Vite personali complicate e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili. Ma anche far aspettare Sarah, mezz’ora, non aiuta.

Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli, ma il tono suggerisce una narrazione in continuità con le opere precedenti, tra autobiografia e osservazione sociale.

Come nelle serie precedenti, Zerocalcare presta la voce alla maggior parte dei personaggi. Torna anche Valerio Mastandrea nel ruolo dell’Armadillo, figura simbolica e coscienza critica del protagonista.

La serie è prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing. L’annuncio iniziale risale al 10 giugno 2025, mentre il titolo è stato rivelato durante Lucca Comics & Games il 1º novembre 2025, con un evento pubblico caratterizzato da una grande installazione dell’Armadillo.

Il full trailer :

© Riproduzione riservata

Fonte: YouTube

Tags:Zerocalcare
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