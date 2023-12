19 dicembre 2023: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 19 dicembre 2023, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Charlie Hunnam rivela di aver fatto il provino per il ruolo di Anakin Skywalker in Star Wars: l’attacco dei cloni, ma non andò molto bene —> le dichiarazioni

– Il regista Zack Snyder ha parlato recentemente del suo Sucker Punch del 2011, accennando alla volontà di realizzarne una versione estesa —> le dichiarazioni

– Netflix ha condiviso nel pomeriggio il poster e un breve teaser trailer di Spaceman, film di fantascienza che è stato diretto da Johan Renck (Chernobyl) e vede protagonista Adam Sandler —> i dettagli

– A24 ha lanciato oggi il poster e il trailer di Love lies bleeding, il nuovo film della regista e sceneggiatrice di Saint Maud, Rose Glass, che vede protagoniste Kristen Stewart e Katy O’Brian (Z Nation) —> i dettagli

– George Clooney ha recentemente parlato della possibilità concreta di rivederlo in un film di Batman da protagonista —> le dichiarazioni

– Sony Pictures ha diffuso il poster ufficiale del film Ghostbusters: Minaccia Glaciale di Gil Kenan:

