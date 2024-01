3 gennaio 2024: le notizie del giorno dal mondo del cinema e della TV

Un elenco delle notizie di oggi, 3 gennaio 2024, dal mondo del cinema e della TV.

In ordine sparso troverete trailer, poster, trame, dettagli sul cast, dichiarazioni dei protagonisti di film e serie televisive in uscita.

Scorrete la pagina fino alla fine, sono molte e a getto continuo, dalla più recente (in alto), alla prima della giornata (in fondo).

– Gary Oldman ha spiegato perché ritiene che la sua performance come Sirius Black nella saga di Harry Potter è stata mediocre —> le sue parole

– Lo sceneggiatore Daniel Waters rivela le idee condivise con Tim Burton per il film spinoff di Batman incentrato sulla Catwoman di Michelle Pfeiffer e mai realizzato —> le dichiarazioni

– John Williams è dietro alcune delle colonne sonore più memorabili della storia del cinema ma, pur avvicinandosi al suo 92esimo compleanno, non sembra aver intenzione di smettere.

In una recente intervista con il Sunday Times, ha detto:

Se arrivasse un film che mi interessasse molto, con un calendario che potessi rispettare, non vorrei escludere nulla. Tutto è possibile. Tutto è davanti a noi. Solo i nostri limiti ci trattengono. O, per dirla più semplicemente: mi piace mantenere la mente aperta.

– Paul Schrader parla del film Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, criticando il personaggio di Leonardo DiCaprio —> le sue dichiarazioni

– Warner Bros. e George R.R. Martin stanno notoriamente collaborando a ben otto progetti spin-off di Il Trono di Spade (Game of Thrones) in questo momento. Uno di questi è Nine Voyages, inizialmente sviluppato come una serie live-action, ma lo scrittore ha rivelato che ora diventerà una serie animata:

Si dà il caso che HBO e io abbiamo in ballo progetti animati, ambientati nel mondo di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco. Nessuno di loro ha ancora avuto il via libera, ma penso che ci stiamo avvicinando a fare il passo successivo con un paio di essi. Nel frattempo abbiamo spostato Nine Voyages, la serie sui leggendari viaggi del Serpente di Mare, dal live action all’animazione. Una mossa che sostengo pienamente. I vincoli di bilancio avrebbero probabilmente reso una versione live action proibitivamente costosa, con metà dello show che si svolge in mare e la necessità di creare un porto diverso ogni settimana. Abbiamo molte più possibilità di mostrare tutto con l’animazione. Quindi ora abbiamo tre progetti animati in corso.

